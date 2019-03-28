صابون حليب الإبل إلى العالمية على جناح «إكسبو»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أطلق مصنع صابون الجمل أول منتجاته بترخيص رسمي من معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يستخدم حليب الإبل من مزرعة العين لإنتاج صابون مصنع يدوياً خالٍ من الكيماويات من مقر المصنع في منطقة القوز في دبي.

وازدهر المصنع الصغير بعد 6 أعوام من إطلاقه على المستويين المحلي والدولي من السويد إلى الصين وعمان وتايلاند.

ويتوسع مصنع صابون الجمل عالمياً الآن عن طريق إطلاق أول منتجاته المرخصة من إكسبو 2020 دبي، وهي 3 أنواع من الصابون، لكل منها رائحة متميزة تعبر بقوة عن عبق المنطقة.

وقالت ستيفي لوماس مؤسسة المصنع والشركة، إننا نتطلع لأن نُري العالم منتجاتنا الفريدة من حليب الإبل عن طريق منصة مؤثرة رائعة مثل إكسبو 2020 دبي. ونأمل أن تثير مكوناتنا الصحية وروائحنا الجذابة أحاديث حول العالم بشأن ثقافة الإمارات الغنية.

وسوف تكون رائحة المسك مألوفة لمن عاشوا في الإمارات، بينما رائحة اليوسفي والفلفل تحتوي على خليط من البهارات مستوحاة من أماكن عربية غامضة مثل السوق والبحر والواحة.

ويتكون كل لوح صابون يحمل علامة إكسبو من 25% من حليب الإبل، الذي يتمتع بخواص مضادة للبكتريا ويساعد في تخفيض انتشار البثور، كما يحتوي على حامض ألفا هيدروكسي الذي يحافظ على نعومة البشرة. وتحتوي بقية المكونات على زيت الزيتون وزبدة الشيا وجوز الهند، وهي جميعاً مكونات طبيعية، كما أننا لم نستخدم زيت النخيل، المكون المعروف في الصابون، بسبب الأضرار البيئية التي تسببها زراعة نخيل الزيت.

ويركز مصنع صابون الجمل على الاستدامة تماشياً مع الشعار الفرعي لمعرض إكسبو 2020 دبي. وتبلغ طاقة المصنع 100 ألف لوح صابون شهرياً دون أي إهدار أو مخلفات بلاستيكية، وباستهلاك كهرباء لا يزيد على استهلاك فيلا متوسطة في دبي.

وقالت إنيتا تشاندلر مسؤولة الترخيص والتجارة في إكسبو 2020 دبي، إن مصنع صابون الجمل يتحلى بروح الابتكار والتعاون الإماراتية، حيث تتعاون وافدة مع مزرعة محلية من أجل إنتاج منتج فريد وجميل يعكس ثقافة الإمارات أيضاً.