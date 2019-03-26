«الأوقاف وشؤون القصّر» تبحث آليات التعاون مع إكسبو

المصدر: دبي- البيان

زار وفد من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، منشآت إكسبو 2020 للاطلاع على أحدث مستجدات المشروع وبرامجه العالمية، وبحث أفضل آليات التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة سبل مشاركة المؤسسة في فعاليات الحدث الدولي الذي ينطلق العام المقبل.

ضم الوفد علي المطوّع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وخالد آل ثاني نائب الأمين العام للمؤسسة، وعدد من قيادات المؤسسة، حيث استقبلهم نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وبحث الجانبان فرص وآفاق التعاون المتاحة فيما بينهما خلال الفعالية العالمية التي تشارك فيها أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم لما فيه ترسيخ مكانة دبي والدولة كوجهة عالمية لتواصل العقول وصنع المستقبل، وتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم، واستشراف الفرص المستقبلية لخدمة المجتمعات الإنسانية بشكل مبتكر ذكي ومستدام.

واطلع وفد المؤسسة من المدير التنفيذي لمكتب إكسبو على حجم الإنجاز في الموقع الذي سينتهي العمل بمبانيه الرئيسية بنهاية العام الحالي.

وقدم فريق عمل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر مجموعة اقتراحات لمشاريع وقفية مبتكرة تدعم رسالة إكسبو 2020 الإنسانية لعالم أفضل وأكثر استدامة وتسهم في التعريف بثقافة الوقف عالمياً ودورها الإنساني في دعم تمكين المجتمعات البشرية وتوفير شبكة أمان للمستقبل.

كما عرض الوفد مبادرات مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة الذي أصبح ضمن إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر والمندرج تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وشرح دوره في تطوير المصارف الوقفية وتوسيع آفاقها في خدمة المجتمعات الإنسانية.