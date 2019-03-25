«بيسيكس» البلجيكية تبني جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة بيسيكس البلجيكية بعقد إنشاء جناح فرنسا في معرض إكسبو 2020 دبي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وسيبدأ العمل في الموقع في مايو العام الجاري، وينتهي بعد 17 شهراً. وسوف تتعاون الشركة البلجيكية مع شركة أتيليير دو برادو وشركة سلينكير أند جرابلي والشركة الاستشارية الفرنسية و«أو تي إيه» للهندسة و شركة أوتيلو.

كما حصلت شركة بيسيكس على عقد إنشاء الجناح البلجيكي في المعرض في دبي. وكانت بيسيكس وشركة أوراسكوم المصرية قد فازتا بعقد البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وسيقام الجناح الفرنسي تحت شعار «النور والتنوير». وسيكون الجناح الفرنسي في المعرض بمنزلة احتفاء برؤى دبي الطموحة لحرية التنقل، والجمع بين أحدث التقنيات لتحقيق الاتصال العالمي الشامل.