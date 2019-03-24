استطلاع « البيان » : موعد إكسبو دبي تاريخ مهم على أجندة الجمهور

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

أكدت نتائج استطلاع أجراه «البيان الاقتصادي» أن موعد انطلاق إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020 بات حدثاً رئيساً يترقبه الجميع، ما يعكس الزخم الذي نجحت دبي في صنعه للحدث لدى مختلف شرائح المجتمع، حيث استطاعت النسبة الكبرى من المشاركين تحديد موعد انطلاق فعاليات إكسبو ومدتها.

وبعد رصد مدى معرفة الجمهور بموعد إكسبو دبي، تم طرح السؤال التالي: هل تستطيع تحديد موعد انطلاق فعاليات إكسبو دبي 2020 وكم مدته؟ وتم تحديد الإجابات من خلال خيارين، الأول: أكتوبر 2020 ومدته 6 أشهر، والخيار الثاني: ديسمبر 2020 ومدته عام.

وفيما أشار 84 % من المشاركين في الاستطلاع من أصحاب الإجابات الصحيحة على موقع البيان الإلكتروني أن الحدث سينطلق في أكتوبر 2020 وسيمتد لـ 6 أشهر، أشار 16 % فقط إلى أن إكسبو سينطلق في ديسمبر 2020 ومدته عام.

وجاءت النتائج مماثلة في الاستطلاع عبر تويتر وفيسبوك، إذ اختار 83 % من المشاركين في الاستطلاع على توتير و 82% من المشاركين في الاستطلاع على فيسبوك الإجابة الصحيحة، مقابل 17 % في تويتر و 18 % في فيسبوك ممن اختاروا الإجابة الخاطئة.

وخلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه في 20 أكتوبر 2020، وحفل الختام 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 ملايين الزوار.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته، وسيكون الحدث عالمياً وشاملاً بامتياز.