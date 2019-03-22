انتعاش عقارات دبي عقب إكسبو 2020

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقّع سباستيان بازين الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق آكور الفرنسية، انتعاشاً في سوق العقارات في دبي عقب إكسبو 2020.

وقال في تصريحات لموقع «هوتلير ميدل إيست» إن هناك زيادة في المعروض في السوق العقارية حالياً، لكنها سوف تنتعش خلال فترة الـ 18 شهراً المقبلة بمساعدة إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي.وأضاف أن المعرض سيسهم في انتعاش السوق العقارية بعد تراجعات في السنوات الماضية بسبب زيادة المعروض، معتبراً أن عام 2020 سوف يكون رائعاً بالنسبة للعقارات والفنادق والسياحة.

وأكد أن المعروض الزائد من العقارات سوف يذوب في السوق خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أنه لا يشعر بأي قلق بشأن ذلك. وأضاف أن طيران الإمارات والاتحاد للطيران سوف تلعبان دوراً حيوياً في إنعاش سوق الضيافة في دبي عقب إكسبو 2020.

وقال «ما دامت طيران الإمارات والاتحاد للطيران تنقلان هذه الأعداد الكبيرة فلن يكون لدينا أي مشكلة».