«إكسبو 2020 دبي» يفتح المشاركة في برنامج أفضل الممارسات العالمية

المصدر: دبي - البيان

دعا إكسبو 2020 دبي أصحاب المشاريع التنموية المتميزة التي تنطوي على إمكانات واعدة لتحقيق تأثير عالمي، إلى المشاركة في برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي يسلط الضوء على أفضل الممارسات التي تصب في مصلحة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

ويتيح البرنامج للعديد من المشاريع الحكومية ومشاريع الشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعات والأفراد من جميع أنحاء العالم، عرض نتائجها أمام جمهور عالمي، والتواصل مع ملايين الأشخاص للبحث عن سبل لتعزيز تأثير تلك النتائج.

وانطلق برنامج أفضل الممارسات العالمية تحت شعار «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام»، ويستند إلى فكرة أن تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 يتطلب إيجاد حلول ناجعة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر من منطلق الحرص على أن تشمل نتائج هذه الأهداف جميع المعنيين بها.

ويبحث البرنامج عن المشاريع التي تقدم حلولًا فعلية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد أهداف التنمية المستدامة الساعية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.

وتم تشكيل لجنة تحكيم خاصة لاختيار المشاريع المشاركة في البرنامج تضم شخصيات دولية مرموقة تشمل ممثلين عن المكتب الدولي للمعارض (المنظمة الدولية المشرفة على دورات إكسبو الدولية)، وجامعة كامبريدج، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومركز ماستركارد للنمو الشامل. ويستقبل البرنامج مقترحات المشاريع حتى 30 مايو.

إتاحة فرص النمو للجميع

قالت شاهبانو ترمذي، مدير أول، برنامج أفضل الممارسات العالمية، إكسبو 2020 دبي: شهد العالم في 2015 إطلاق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الهادفة إلى إتاحة فرص النمو لجميع الأفراد والمجتمعات حول العالم والتي تقوم على سبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة.

وإننا على ثقة من أن برنامج أفضل الممارسات العالمية قادر على تعزيز مساعينا ودعم جهودنا نحو تحقيق هذه الأهداف عبر توفير منصة تستعرض حلولًا لعدد من أكثر التحديات إلحاحًا في العالم. ويشكل هذا البرنامج فرصة أخرى لعرض التجارب الناجحة للدول التي تتبنى برامج وسياسات مساعدات خارجية، والاحتفاء بمساهمتها في دعم جهود التنمية على مستوى العالم.