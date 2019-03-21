أذربيجان «بذور المستقبل» في إكسبو

المصدر: دبي- البيان

كشفت أذربيجان أمس، عن تصميم جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، في أعقاب تسلمها لقطعة الأرض المخصصة لبناء الجناح وتدشين الأعمال في الجناح المستوحى من الطبيعة.

واختار القائمون على التصميم اسم «بذور المستقبل» شعاراً للجناح، في رسالة مفادها أن الاستثمار في المستقبل اليوم يتيح للشعوب تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئات معيشتهم وعملهم.

وأقيم حفل التدشين في الموقع المخصص للجناح في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور المفوض العام أنار الاكبروف، مساعد النائب الأول للرئيس ومدير مركز حيدر علييف؛ ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وأطلق الاكبروف رسمياً أعمال تشييد الجناح. ويتولى مركز حيدر علييف قيادة المشروع بدعم من مؤسسة حيدر علييف، لتشييد المبنى الذي سيشغل مساحة 2086 متراً مربعاً، وهو من تصميم شركة سيميتريكو الإيطالية. ويستوحي الجناح تصميمه المعماري من عنصرين طبيعيين هما الشجرة والورقة.