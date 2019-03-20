ابتسامة إكسبو: حياكم 2020

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

تعمل دبي الذكية مع شركاء استراتيجيين ومنهم إكسبو 2020 دبي لتحقيق هدف طموح، هو جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض. ولتحقيق هذا الهدف تسعى دبي الذكية من خلال 47 ممن تسميهم «أبطال السعادة» من موظفي 42 جهة حكومية وغير حكومية، لتقديم مشاريع في أماكن عملهم لتحسين خدمات وتجارب المتعاملين لديهم.

وتزامناً مع يوم السعادة العالمي 2019، احتفلت دبي الذكية بالتعاون مع أبطال السعادة ومكتب إكسبو 2020 دبي وبحضور عائشة بن بشر مدير عام دبي الذكية ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، بتكشيل بشري على شكل ابتسامة في موقع إكسبو 2020.

وسيتم إصدار فيديو يبرز ترحيب إكسبو 2020 دبي بمختلف شرائح المجتمع على أرض المدينة السعيدة، دبي.

وتأتي المبادرة دعماً لحملة «حياكم2020»، وإبراز رسالة معبرة نابعة من منصة دولية مهمة للإمارات تجمع العالم كله، لتصبح دبي محطة تواصل للعقول لصنع المستقبل.