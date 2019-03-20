جناح فرنسا في الحدث.. واحة من نور

المصدر: Ⅶ باريس - البيان

كشفت فرنسا أمس رسمياً عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، ويحمل الجناح شعار «نور الأنوار»، ويعكس رؤية فرنسا الفريدة والمبتكرة فيما يتعلق بالعملية البيئية الانتقالية والشاملة، والجمع بين الأسس العمرانية القوية وسينوغرافيا مبتكرة غامرة، ويشكل الجناح واحة للنور حيث يعتمد على الضوء مصدراً رئيساً للتصميم.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في باريس، أشارت برون بوارسون، سكرتيرة وزير الانتقال البيئي الفرنسي فرانسوا دو روجي، أن إكسبو 2020 دبي سوف يكون فرصة كبيرة لإظهار أن خياراتنا لصالح عملية الانتقال البيئي والشاملة تفضي إلى الحلول والمغزى والنمو، حلول لجعل الحياة اليومية تحترم الكوكب والمواطنين وذات هدف ومتنامية أيضاً بالنسبة لشركاتنا العامة والخاصة على حد سواء، والتي سوف تُسعد ابتكاراتها الزوار المستقبليين لجناحنا.

وفي موقع يمتد على مساحة 4.5 كيلومترات مربعة جنوب دبي، سوف يتمركز جناح «نور الأنوار» في المنطقة المخصصة لـ«التنقل»، وسوف يتم تخصيص الموضوعين الآخرين لـ«الاستدامة» و«الفرص»على التوالي.

ويهدف الجناح الفرنسي إلى تسليط الضوء على مسألة تحقيق «التنقل» بأسرع ما يمكن، وفي الوقت نفسه يجسد «التوعية»، وهو رمز منذ القرن الثامن عشر لتبادل ونشر المعرفة.

وسوف يعمل الجناح الفرنسي على الترويج لنموذج الابتكار الفرنسي، الذي يجعل من الممكن التوفيق بين التنمية المستدامة والقدرة التنافسية التجارية الدولية للمدن والأقاليم المتصلة والمستدامة، وخدمة المواطن والصالح العام. ويتميز الجناح الفرنسي الذي صممته «أتيليه دو برادو إنجنيريغ» و«سيلينكيه آند غرابلي» بموضوع الضوء، كونه أحد مصادر الإلهام الرئيسة، ويشكل واحة تنبثق منها مظلة حقيقية للضوء. ويعكس براعة تتجاوز حدود المبنى العادي لأنها تدمج المواد والإضاءة في هيكل واحد لعرض محتوى المعارض الدائمة والموقتة.

وتكمن الفكرة القوية في قلب المشروع في بدء رحلة الزائر خارج الهيكل ومواصلة التجربة بسلاسة في الداخل، وتحويل وقت الانتظار إلى لحظة غنية بالمشاركة والعاطفة وتناغم من الأحاسيس التي تشجع على الاستغراق في التفكير الحالم.

جذب سياحي

في الداخل، سوف يستعرض المعرض الدائم، الذي تزيد مساحته عن 800 متر مربع، مكوّنات نمط المدينة الفرنسية في مشهد سينوغرافي أصيل يجمع بين الصوت والضوء والعطر والمواد.