70 % من الصالونات بدبي «ممتاز» و«جيد جداً» في 2020

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، لـ«البيان»، أنه في إطار الاستعداد للحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، جارٍ العمل على الارتقاء بتصنيف «الصالونات الرجالية والنسائية» بحلول 2020 لتصبح ( 70% تصنيف ممتاز وجيد جداً «A,B»، و30% تصنيف جيد «C»).

وذلك حسب توجيهات المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، كما سيتم متابعة تحقيق أهداف مبادرة الصالون النموذجي استعداداً لإكسبو 2020 دبي.

حيث تم وضع معايير حديثة ونموذجية لتأهيل الصالونات القديمة أو الأخرى التي ترغب منها بالتجديد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير كل البدائل ذات الاستخدام الواحد متاحة للزبائن من مرتادي الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للزبائن وتقديمها بأسلوب صحي وآمن.

التفتيش الذكي

وقال: تم الانتقال مؤخراً إلى نظام التفتيش الذكي الذي يعمل وفق منهجية حديثة ومبتكرة تتوافق مع أهداف استراتيجية دبي الذكية وتوجهات الإمارة في استخدام أنظمة ذكية ومستدامة.

كما تم مؤخراً اعتماد نظام البطاقات الملونة ضمن نظام التفتيش الذكي الذي يشجع على خلق بيئة تنافسية بين الصالونات للحصول على تصنيف ممتاز «A» أو جيد جداً،«B»، حيث تمنح البطاقات بناءً على تقييم الصالون ليتم تعليقها بمكان بارز في الموقع، ما يتيح للزبائن إمكانية التعرف على مدى التزام الصالون بمتطلبات الصحة والسلامة.

ممارسات عالمية

وأضاف: بعد إطلاق تطبيق منتجي الذكي أصبحت الرقابة على المنتجات الاستهلاكية المستخدمة في الصالون تتم عن طريق عمل مسح على «باركود» المنتج من خلال التطبيق، ويتيح التطبيق أيضاً للزبائن وأصحاب الصالونات عمل ذلك بأنفسهم.

كما تم توجيه كل أصحاب الصالونات لضرورة اتباع أفضل الممارسات العالمية بما يخص سلامة ماكينات الحلاقة الكهربائية المستخدمة في الصالونات الرجالية وكل الإجراءات المتعلقة بتنظيفها وتعقيمها.

نظام ذكي للتقييم

وقال المهندس رضا سلمان: يجري العمل حالياً على استحداث نظام ذكي للجمهور يتيح تقييم الخدمات المقدمة من خلال الصالونات الرجالية والنسائية، حرصاً من بلدية دبي على قياس رضا أفراد المجتمع عن خدمات النفع العام التي تقدمها بهدف ضمان مجتمع صحي وآمن في إمارة دبي.

وذكر أنه يتم استقبال بلاغات الجمهور التي تتعلق بتقديم الخدمات في الصالونات الرجالية والنسائية عن طريق قنوات ذكية وسهلة الاستخدام مثل تطبيق 24/‏‏7.

كما يتم استقبال الاستفسارات والبلاغات عن طريق الهاتف المجاني 800900 وعلى مدار الساعة، حيث تم التحقق من 289 بلاغاً يرتبط بعضها بالنظافة العامة والتعقيم أو ممارسات العاملين أثناء تقديم الخدمة، كما تم اتخاذ الإجراء اللازم وبما يضمن الجودة والدقة العالية في التعامل مع البلاغات.

برنامج تدريبي

وأضاف: جاء البرنامج التدريبي بناءً على مخرجات الملتقى السنوي المنعقد في نوفمبر 2016، حيث تم البدء في الإعداد له في شهر يناير 2017 وإطلاقه في ديسمبر 2017 لتحقيق أهداف رئيسية متمثلة في استدامة المحافظة على مستويات عالية للصحة والسلامة وتلبية لعدة متطلبات، أهمها سعادة المتعاملين لفئة الصالونات ومراكز التجميل الرجالية والنسائية وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تستند إلى تنفيذ برامج تدريبية معتمدة .

المشرف الصحي

وبخصوص تدريب الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية فقد تم إجراء التدريب على المستوى الأساسي الأول في عام 2018 لـ 13 ألفاً و458 متدرباً من العاملين والعاملات في الصالونات الرجالية والنسائية، أما بخصوص الإحصاءات التفصيلية التراكمية المتعلقة بتدريب المشرف الصحي في الصالونات الرجالية والنسائية لعام 2018 تبيّن تدريب واجتياز الاختبار ومنح الشهادة لـ 1273 متدرباً من المشرفين الصحيين.