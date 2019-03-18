60 مناقصة متاحة من إكسبو أمام الشركات

المصدر: Ⅶ دبي ـ بشار باغ

بلغ عدد المناقصات المتاحة حتى الآن من مكتب إكسبو 2020 دبي 60 مناقصة، وفيما تم طرح 12 مناقصة جديدة منذ بداية العام الجاري، ما تزال 48 مناقصة مفتوحة منذ العام الماضي وفقاً لمنصة السوق الإلكترونية العالمية التي أطلقها إكسبو 2020 العام الماضي. وتمتد مواعيد تسليم العروض لمختلف المناقصات المتاحة على مدار العام الجاري.

وتتضمن المناقصات أعمال إكساء لأجنحة الفرص والاستدامة والتنقل، بالإضافة إلى الأعمال التجميلية والزراعية الخاصة بموقع إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى عدة مناقصات مرتبطة بخدمات الإعلام والتسويق والطباعة، إلى جانب مناقصات للألعاب الإلكترونية والروبوتات والمنتجات التذكارية والهدايا.

وتتنافس على مناقصات وفرص الحدث أكثر من 25800 شركة مسجلة في بوابة العقود والمشتريات الخاصة بالحدث من 149 دولة، كما في شهر ديسمبر 2018، تشكل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 74%.