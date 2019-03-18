شركة بريطانية تفتتح مكتباً في دبي لخدمة إكسبو 2020

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

افتتحت شركة «ديركت اكسيس» البريطانية للاستشارات مكتباً دولياً خارجياً، هو الأول لها، في دبي بعد فوزها بعقد لتمكين الجميع من زيارة معرض إكسبو 2020 دبي، من خلال الدعم من إدارة التجارة الدولية البريطانية. وتوفر شركة «ديركت اكسيس» البريطانية للاستثمارات ومقرها تشيرشر إمكانية الوصول للمراجعين للمساعدة في تحسين الوصول إلى المباني وأنظمة النقل.

وسوف تقوم الشركة بتوفير الاستشارات لمن يخططون معرض اكسبو 2020 دبي في تنفيذ أفضل الممارسات الدولية من أجل إمكانية الوصول. كما تساعد الشركة المعرض الدولي في الوفاء بمتطلبات كود دبي العالمي للتصميم، وهي سياسة جديدة تم تطبيقها اعتباراً من عام 2017 للمساعدة في تحسين الوصول عبر الإمارة، وفق ما جاء في بيان الشركة البريطانية الذي نقلت عنه مجلة تريد ارابيا.

ويأتي عقد معرض اكسبو الذي حصلت عليه الشركة البريطانية في فترة تنمو فيها صناعة استشارات الوصول المباشر.

ويستعد إكسبو 2020 دبي لاستقبال نحو 25 مليون زيارة، ومن المتوقع أن يكون 70 في المئة من زوار هذا الحدث الضخم الذي يستمر على مدى ستة شهور من خارج الدولة، وهي النسبة الأعلى للزوار القادمين من خارج البلد المستضيف في تاريخ إكسبو الدولي.