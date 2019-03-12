تسلم المنشآت التابعة لـ «إكسبو دبي» نهاية 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

قدم العقيد علي خليفة الغيص رئيس الأمن لمكتب إكسبو 2020 في اللجنة الأمنية لفعاليات دبي شرحاً إلى المشاركين في المؤتمر حول الاستعدادات التي اتخذتها دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020، مؤكداً أهمية المعرض الذي سيستمر لمدة 6 أشهر، وأهمية التحضيرات الجاري إعدادها للحدث.

وقال الغيص إن الموعد المتوقع لتسلم المنشآت التابعة لإكسبو 2020 سيكون نهاية عام 2019، مثمناً في الوقت نفسه جهود جميع اللجان المعنية بدعم التحضيرات والاستعداد لتنظيم إكسبو 2020. وعرض الغيص للمشاركين فيديو تسجيلياً استعرض من خلاله آخر التطورات والأعمال الإنشائية للمعرض، بالإضافة إلى جناح دولة الإمارات والذي اتخذ من الصقر وأجنحته نموذجاً تجسيماً لمبناه.

موسم الحج

واستعرض العميد الدكتور هاني بن هاشم النابلسي، من إدارة الحشود والسلامة بالمملكة العربية السعودية الجهود التي أقرتها السعودية لإدارة موسم الحج، لمواجهة الزيادة السنوية لعدد الحجاج خلال السنوات الماضية، موضحاً أن أكبر معدل في العالم للكثافة البشرية يسجل خلال موسم الحج بمعدل يصل إلى 10 أشخاص في القدم المربع الواحدة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك دراسة تحليلية دقيقة تستهدف إيجاد وخلق آليات تساعد على التحكم بالحشود وتوجيههم بحيث لا يتسبب تدافعهم في وقوع حوادث وخسائر سواء في الممتلكات أو الأرواح.