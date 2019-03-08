«سي إن إن»: إكسبو دبي يستقطب المعمار المستدام

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت شبكة «سي إن إن»، إن مدينة دبي تستقطب مفهوم المعمار المستدام من خلال تصاميم أجنحة الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي.

وذكرت الشبكة أمثلة على أجنحة الدول المشاركة، مثل النمسا ويستفيد التصميم من وسائل البناء التقليدية في الخليج حتى إن المصممين يعتقدون أنهم يمكن أن يقللوا استهلاك الطاقة بنسبة 72% اعتماداً على الوسائل القديمة.

وقال مصمم الجناح إننا لا بد أن نتحدث عن الاستدامة هنا، فليس الأمر أن نضع ألواح خلايا شمسية على السطح وحسب أو ننتج الطاقة، بل كيف نستخدم ونستغل المواد المستخدمة في البناء.وضربت الشبكة مثلاً بالجناح الإسباني، ويتخذ منهجاً مستداماً، حيث يشتمل على 17 خيمة كبيرة الحجم تغطي الجناح.

وقال المصممون إن هذه الخيم سوف تعمل عمل مداخن شمسية، للاستفادة من حرارة الشمس ودفع الهواء الساخن خارج قمة المبنى، مع السماح للهواء البارد بالبقاء في القاع، وهي وسيلة تقليدية للتهوية تستخدم من قرون.وعن الجناح الهولندي يقول ميشيل رافروست مدير الشركة التي صممت الجناح «لا بد من اللجوء إلى التقنيات التقليدية من التهوية الطبيعية واستغلال كتلة المبنى من أجل تراكم الحرارة.