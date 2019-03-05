جناح بلجيكا في «إكسبو 2020 دبي» سفينة خضراء عملاقة

المصدر: دبي- البيان

تركز بلجيكا خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي على إبراز مسيرة تقدمها التقني وإمكاناتها المبتكرة. وتضع بلجيكا نصب عينيها هدف «تواصل العقول وصنع المستقبل»، الذي يمثل شعار هذا الحدث العالمي الكبير، وذلك عبر جناحها الذي سيشيد على هيئة سفينة خضراء عملاقة يبلغ ارتفاعها عدة طوابق، وتتميز بالفنون العمرانية المذهلة والإبداعات الهندسية المبتكرة.

وسيستعرض الجناح في تصاميمه الداخلية والخارجية أحدث التقنيات والتطبيقات والمنتجات والمواد البلجيكية الصديقة للبيئة، وقد تم تصميمه بحيث ينتج كمية من الطاقة تزيد عن استهلاكه. وروعي في تصميم هذا الجناح المبتكر موضوع الحفاظ على البيئة الذي يأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الجناح، لاسيما عبر إضفاء الإضاءة والتهوية الطبيعية، وتسخير الطاقة المتجددة والاستخدام الذكي للمياه.

وسيضم الجناح مسارات للعرض، ومتاجر للهدايا التذكارية بطابع بلجيكي أصيل، وأماكن لتذوّق أشهى المأكولات التي يعدها طهاة متخصصون، ومركزاً للأعمال، علاوة على مطعم بترّاس رائع. وستمنح هذه المرافق الفرصة للشركات البلجيكية للتواصل مع العالم والكشف عن إمكاناتها.

ويقع الجناح في قلب منطقة التنقل في موقع إكسبو 2020 دبي، وسيستعرض أحدث الابتكارات التقنية في بلجيكا ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين الأشخاص والمنتجات والأفكار. وسيوفر الجناح جميع إمكانات الاستكشاف التفاعلية، حيث سيتمكن الزوار من التعرف إلى «بلجيكا المستقبل» بالشكل الأمثل.

ويحظى الجناح بدعم ملحوظ بين الشركات البلجيكية، حيث يشارك عدد منها في التمويل وفي عمليات التشييد، ومن المخطط استكمال الأعمال الإنشائية بحلول نهاية عام 2019. ويواصل الجناح استقبال المساهمات الإضافية من الأفراد والشركات الأخرى، سواء الصغيرة والمتوسطة أو الشركات متعددة الجنسيات.

وفاز ائتلاف «بيموب 2020» بتصميم الجناح البلجيكي وأعمال تشييده الفنية وجميع أعمال الصيانة وتفكيك مكوناته بعد انتهاء الحدث، وهو ائتلاف يضم عدداً من الشركات البلجيكية وهي «بيسكس» و«فانهاوت»، وشركة التصميم «أسار أركيتيكس» و«فنسنت كاليباوت أركيتيكشرز»، وشركة «كرافتهاوس».