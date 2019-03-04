«إكسبو دبي» يبحث عن مبتكرين صغار في 1200 مدرسة بالإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أصبح لدى الطلاب من أكثر من 1200 مدرسة في أنحاء الدولة الفرصة كي يستغلوا تفكيرهم الإبداعي ومهاراتهم الابتكارية في وضع أفكار قد تحدث تغييراً إيجابياً في المجتمع، وذلك في إطار مبادرة لصغار المبتكرين أطلقها إكسبو 2020 دبي.

واستناداً إلى فكرة أن الابتكار قد يأتي من تصميم بسيط أو خطة عفوية مكتوبة على ورق مناديل أو أي ورقة أخرى، فإن برنامج إكسبو للمدارس يوجه الدعوة لطلاب المدارس لإيجاد حل مبتكر للتحديات اليومية التي تواجه الجميع. ويمكن تطوير هذه الأفكار بالتعاون مع المدرسين في الفصول الدراسية.

وسيتم عرض المناديل والأفكار الأولى من مشاريع الطلاب على شبكة الإنترنت على الموقع الرسمي لبرنامج إكسبو للمدارس، وستتحول أكثر الأفكار إبداعاً إلى نماذج أولية تعرض في مركز الزوار التابع لإكسبو 2020، في إطار الالتزام بوضع النشء في قلب إكسبو الدولي المقبل، الذي ستفتح أبوابه في 20 أكتوبر 2020.

4000 طالب

وقالت علياء آل علي، مديرة إدارة برنامج إكسبو للمدارس لدى إكسبو 2020 دبي «لقد استقبل برنامج إكسبو للمدارس بالفعل أكثر من 4000 طالب من مدارس من مختلف أنحاء الإمارات في مركز الزوار التابع لإكسبو، حيث اطلعنا بشكل مباشر على إبداعاتهم. وستستند مبادرة مبتكري إكسبو 2020 الصغار إلى ذلك، فتقدم منصة إبداعية شمولية لصغارنا كي يعرضوا مواهبهم وكي نحفزهم على تطوير حلول إبداعية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مجتمعاتهم وعلى العالم».

والدعوة موجهة للمعلمين كي يسجلوا طلابهم في مبادرة مبتكري إكسبو 2020 الصغار بين 4 مارس و13 أبريل، 2019.

وسيشرف المعلمون على الطلاب خلال العملية الإبداعية وسيقومون باختيار أفضل الأفكار وسيدعمونها. ومن خلال تنزيل باقة الابتكار الخاصة بإكسبو 2020 دبي عبر تسجيلهم على موقع برنامج إكسبو للمدارس، سيتمكنون من العمل مع الطلاب على تطوير أفكار إبداعية، وسيصاحب ذلك تحقيق أهداف تعليمية أوسع نطاقاً.

وستختار كل مدرسة طالباً أو مساهمة في كل مستوى من مستويات البرنامج: مستوى رياض الأطفال ومستوى المرحلة الابتدائية ومستوى المرحلة المتوسطة ومستوى المرحلة الثانوية. وسيقوم الطلاب بوضع قائمة قصيرة بالأفكار بالتعاون مع خبراء في المجال المعني ومع إكسبو 2020. وسيكون لكل مدرسة ابتكار طلابي واحد على الأقل معروض في مركز الزوار. وستكون لديه فرصة أن يعرض على ملايين الزوار والمشاركين من أنحاء العالم خلال إكسبو 2020.

ويعمل برنامج إكسبو للمدارس على التفاعل مع المدارس في أنحاء الدولة وضمان تطوير خبرات مشوقة للطلاب كي يستمتعوا بها قبل إقامة إكسبو 2020 دبي وخلال إقامته على مدى ستة شهور. ويطلق البرنامج مبادرات ويرصد موارد تمكن المدارس من استكشاف إكسبو الدولي بصورة ممتعة وتعليمية وتفاعلية.