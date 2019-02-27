عبدالله إسماعيل القرقاوي.. النجاح دعائمه العمل المتقن والمشاركة

يؤمن عبدالله إسماعيل عبدالله القرقاوي بأن النجاح يُبنى على خمس دعائم هي المشاركة والتشاور والعمل المتقن وتحديد الأهداف وتوزيع المهام بحسب الاختصاص، ويؤكد أهمية الإصرار على الوصول للهدف مهما كانت العقبات.

هو محارب بطبعه، فلم تمنع محاربة مرض السرطان عبد الله من إكمال مسيرة التعليم والسعي للمشاركة في بناء المستقبل، وبعد إتمام علاجه واصل مسيرة طموحه العلمي والعملي، حيث كان يدرس ويعمل في الوقت ذاته.

يعرف الشاب الإماراتي طريق هدفه ويصر عليه فلا تحول دونه عقبات، حاول عبد الله أكثر من مرة التقديم للانضمام إلى فريق عمل إكسبو دون أن ييأس، وبعد عدة محاولات تمت المقابلة في يوم ميلاده في 6 أغسطس، ويقول: «هذا التاريخ مميز وعزيز على قلبي، حيث يصادف ذكرى تولي المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي بعد مبايعته في الـ 6 من أغسطس من العام 1966، لتبدأ مسيرة مباركة توّجت بتأسيس دولة الاتحاد».

وعن العمل في إكسبو 2020 دبي يقول عبد الله «انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة لاستضافة إكسبو دولي استثنائي نعمل على أن يكون الإتقان والابتكار والتعاون أهدافنا في إنجاز أعمالنا اليومية وطبعاً نعمل أيضاً على توظيف مبادئ الحكم والحكومة في دبي، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مهام العمل اليومي لضمان تنظيم إكسبو دولي استثنائي يستمر أثره الطيب لأعوام طويلة، وأن جميع بنود هذه المبادئ تتماشى مع أهداف إكسبو2020 وخاصة تلك التي تحفز الاقتصاد وتساهم في تنويعه وتسريع دورة عجلة النمو في جميع القطاعات، كما نشارك في تعزيز موقع دبي باعتبارها أرضاً للمواهب، ونعمل على توفير الفرص لأجيال المستقبل».

وعن سر إصراره على تحقيق أهدافه وأفضل النتائج قال: «من الطبيعي أن نسعى للأفضل فأنا متأثر بعزيمة قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات، التي تسعى لتحقيق الأفضل دوماً لشعبها وكل من يعيش على أرضها الطاهرة، ونعمل بجهد لنشارك في رحلة التطور والتنمية التي شهدتها دولتنا الحبيبة ولا تزال تشهدها".