جناح النرويج.. تجربة تفاعلية من أعماق البحار

كشفت النرويج عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي. ومن خلال شعار «النرويج الدولة البحرية الرائدة»، سيسلط تصميم ومحتوى الجناح الضوء على المكانة البارزة التي تتمتع بها على صعيد القضايا المتعلقة بالمحيطات والاستدامة البحرية.

وتبدأ تجربة الزائر للجناح النرويجي من قاع البحر، لتعبر بالزوار عبر الأعماق وصولاً إلى سطحه، لتغطي الجوانب البيئية والمناخية، والأبحاث والابتكار، مستعرضة حلولاً مستدامة تقدمها شركات نرويجية متخصصة في تقنيات المحيطات من شتى قطاعات الأعمال.

تنمية مستدامة

وبأسلوب تفاعلي يغلب عليه المرح، ستستعرض النرويج مختلف القطاعات المعنية بالبحار والمحيطات، وأحدث الأبحاث والحلول في هذا المضمار، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وسيكون فضاء العرض الرئيس في الجناح النرويجي مساحة تفاعلية تمتد على 680 متراً مربعاً. وفاز في مسابقة تصميم الجناح تحالف يضم شركة المهندسين المعماريين رينتالا إيغيرتسون، وشركة إكسبوموبيليا، وشركة فايف كيرينتس. ومن شأن تصميم الجناح ومحتواه أن يسلط الضوء على إسهامات النرويج في ترسيخ المفاهيم المتعلقة بأهمية الاستخدام الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات.

وإضافة إلى جناح النرويج الذي يمثل العنصر الجوهري في مشاركة النرويج في إكسبو 2020 دبي، ستخصص الدولة الاسكندنافية أياماً وأسابيع تنظم فيها أنشطة وفعاليات لتسليط الضوء على أبرز القضايا المعنية بالمحيطات، والمسائل المرتبطة بالاستغلال الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات وثرواتها الطبيعية.

وتهدف جميع الفعاليات التي تنظمها النرويج خلال إكسبو 2020 دبي إلى تقديم لمحة موجزة عما يمكن للنرويج القيام به للحفاظ على المحيطات واستغلال ثرواتها الطبيعية بشكل مستدام.

صادرات

تمتلك النرويج واحداً من أطول السواحل في العالم، وتبلغ مساحة المناطق البحرية التابعة لها خمسة أضعاف مساحة أراضيها، ويعمل الآلاف من النرويجيين في القطاعات البحرية كالنفط والغاز، والملاحة، وصناعات الأغذية البحرية، وتمثل هذه القطاعات بالمجمل نحو 70% من الصادرات النرويجية.

وتتبنّى الحكومة النرويجية التزاماً راسخاً بالحفاظ على المحيطات، إذ تقوم بدور رائد في الجهود العالمية لتعزيز سلامة المحيطات والحفاظ عليها.