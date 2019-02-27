600 يوم تفصل العالم عن إبهار إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان - إعداد: بشار باغ

وعدت الإمارات العالم منذ فوزها رسمياً عام 2013 بملف استضافة إكسبو دبي 2020 بتنظيم حدث سيكون الأكثر إبهاراً والأكبر من حيث المشاركين الدوليين، وتعكس الإنجازات التي يتم تحقيقها في موقع الحدث بالتزامن مع الفعاليات والمبادرات المحلية والعالمية التي ينظمها مكتب إكسبو 2020 أن دبي ماضية قدماً لتنظيم نسخة متميزة لن تنسى من الحدث.

وبات الحدث الكبير على مرمى 600 طلعة شمس من اليوم، وهو الزمن الذي يفصل العالم عن انطلاق إبهار إكسبو دبي 2020. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في إكسبو 2020 دبي ما يمنح كل الدول فرصة تسليط الضوء على إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره.

اهتمام دولي

وتشهد المرحلة الحالية تزايداً في إعلان الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي والبالغ عددها 190 دولة عن خططها للمشاركة وعن تصاميم أجنحتها، حيث تتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق الموضوعات الثلاث «الفرص والتنقل والاستدامة» وهذا يشكل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.

ويجسد الاهتمام الدولي بالمشاركة مكانة دولة الإمارات العالمية ومكانة إكسبو 2020 دبي بوصفها وجهة عالمية تجمع الدول والشعوب تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وانطلاقاً من شعاره الرئيسي ومواضيعه الثلاثة يصبو إكسبو 2020 لتدشين مرحلة جديدة تشمل الحفاظ على الموارد وتعزيز النمو والتطور البشري وجعل الاستدامة على قائمة أولويات المشروعات المستقبلية كما ستقدم عدد من الدول المشاركة رؤيتها الخاصة بالاستدامة سعياً لاستقطاب اهتمام الزوار والمشاركين وغرس مفاهيم ورسائل تهم أصحاب الاختصاص والناس عامة.

ويعمل فريق إكسبو ليأخذ زواره في رحلة تفاعلية مشوقة في جناح الاستدامة تكشف عن عجائب الطبيعة وتلهم الجميع لاتخاذ نمط حياة يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وسيكون الجناح أشبه بآلة مدهشة تقوم بتخزين الطاقة واستخدامها بأساليب مبتكرة ليكون واحداً من الهياكل الأكثر ابتكاراً وصداقة للبيئة في العالم.

أعمال الإنشاء

يضم الموقع حالياً نحو 35 ألف عامل وقد استكملت أعمال الإنشاء في العديد من المساحات العامة، وستستكمل بنهاية العام الجاري جميع أعمال الإنشاء الأساسية في إكسبو 2020 دبي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتقام فعاليات الحدث خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021 ويتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة وأن يأتي نحو 70 في المائة من زوارها من خارج دولة الإمارات وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ 168 عاماً.

وأكدت أكثر من 200 جهة بينها 190 دولة مشاركتها في الحدث الضخم حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر من الاحتفاء بالإبداع والتقدم الإنساني.

إبداع بشري

ويعمل إكسبو 2020 دبي انطلاقاً بإيمان راسخ بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة. وسوف يستقطب إكسبو خلال أشهره الستة ابتداءً من أكتوبر 2020، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وسيشكل إكسبو 2020 حدثاً عالمياً شاملاً يشارك فيه ما يزيد عن 200 مشارك من ضمنهم منظّمات دولية، وشركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب أكثر من 190دولة.

وقد أعدّ إكسبو 2020 دبي برنامجاً مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد عن 30 ألف متطوع من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات والخلفيات.

وسيقام إكسبو على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو مترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلو متر مربع، في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي. وسيكون إكسبو 2020 دبي أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وخلال مسيرتها التنموية الاستثنائية على مدى الخمسين سنة الماضية أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم كل ما يمكن تحقيقه من إنجازات إذا ما اجتمعت الرؤية والعزيمة، ومن هنا يسعى إكسبو 2020 دبي إلى ممارسة دوره في إلهام الأجيال القادمة لإطلاق شرارة الإبداع والابتكارات التي سترسم ملامح مسيرة التقدم البشري خلال الخمسين سنة المقبلة.

المخطط الرئيسي

بدأ مشروع تطوير موقع إكسبو 2020 دبي في مارس 2016، وتواصل وتيرة البناء تقدمها يوماً بعد يوم. ويشغل موقع إكسبو 2020 دبي مساحة إجمالية قدرها 4.38 كيلومترات مربعة، فيما ستشغل المنطقة المسوّرة في المعرض حوالي 2 كيلومتر مربع من موقعه، في حين أن 2.4 كيلومتر مربع المتبقية ستضم مرافق ومباني دعم تشمل قرية إكسبو 2020 المخصصة لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين في موقع إكسبو، بالإضافة إلى مستودعات ومرافق لوجستية ومحطات نقل وفنادق ومساحات تجزئة ومتنزه عام.

وتشكل الأجنحة الثلاثة لإكسبو 2020 دبي ركيزة أساسية في تصميم مخططه الرئيس، وهي تعكس موضوعاته الفرعية المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة.

وستضم المنطقة المسوّرة أجنحة خاصة لكل دولة على حدة، سيعرض كل منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة والمعارض التي ترغب تلك الدول في تقديمها. وستضم الأجنحة الثلاثة معارض ومحتويات تفاعلية تستعرض المواضيع الثلاثة بطريقة ممتعة ومفيدة. كما سيضم كل جناح منها مساحات للأداء، ومعارض للابتكار، وأعمال تركيب فنية، وحدائق خارجية، وكذلك متنزهاً للأطفال وبرنامجاً كاملاً من الفعاليات المخصصة للعائلات.

وستشمل المنطقة المسوّرة باقة واسعة من خيارات المطاعم ومتاجر التجزئة، حيث يمكن للزوار تذوق أطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم والحصول على تجارب تسوق لا تُضاهى.

وسيضم الموقع أيضاً جناحاً واسعاً للضيافة، فضلاً عن مساحات خاصة للضيافة، ومرافق مزودة بأحدث التجهيزات للمؤتمرات والاجتماعات، ومناطق ترفيهية ستكون متاحة للاستئجار الخاص.

ويهدف إكسبو 2020 دبي إلى توليد نصف الطاقة الكهربائية التي يحتاجها من مصادر متجددة.

ابتكار وتقدم

وتتجسد عوامل اختيار شعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل» موضوعاً للحدث في أن الابتكار والتقدم ثمرة لقاء أشخاص من مختلف المجالات والخلفيات -لم يسبق لهم أن عملوا معاً- بطرق جديدة وفريدة لتبادل الأفكار. حيث لم يسبق لعالمنا أن كان بهذا الترابط من قبل. كما أن فرص التفاهم المشترك والتنمية الجماعية والتجارة المثمرة تعدّ الأفضل أكثر من أي وقت مضى.

35000

عامل في موقع الإنشاءات يومياً

2.4

كيلومتر مربع مساحة مخصصة لمرافق ومباني الدعم

190

الدول المشاركة في الحدث من خلال أجنحة خاصة لكل منها