«هيل إنترناشونال»: انتعاش متوقّع للسوق العقاري نهاية 2019

المصدر: دبي- وائل الخطيب

توقع عماد غنطوس نائب رئيس شركة «هيل إنترناشونال» حدوث طفرة في التعاقدات الجديدة في إطار التحضير لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وقال غنطوس لموقع «ماركيت سكرينر» إن الأعمال الجديدة وثيقة الصلة بشركات المقاولات في دبي، مرجحاً أن يشهد السوق العقاري انتعاشاً مع نهاية عام 2019، حيث ستكون هناك فورة من النشاط للاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وبحسب غنطوس، فإن هيل انترناشونال أعادت تركيز جهودها على النمو بعد 12 شهراً من التحديات، إذ انخفضت إيراداتها في الربع الثالث من 2018 بنسبة 17.3٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت الخسارة التشغيلية الإجمالية لهذه الفترة إلى 7.7 ملايين دولار.