«سي إن إن»: توقّعات استثنائية من «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

قالت شبكة «سي إن إن» الأميركية في برنامج خاص عن معرض «إكسبو 2020 دبي» إن الاستعدادات تشير إلى دورة استثنائية من الحدث العالمي تبهر بها دبي العالم.

وأضافت الشبكة أن إكسبو من المُتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر وأن تشارك فيه 180 دولة، ما يعزز الاقتصاد بشكل كبير.

ونقلت «سي إن إن» عن المهندس أحمد الخطيب، النائب الأول للرئيس التطوير والتسليم العقاري في «إكسبو 2020» انه تحدٍ كبير لأن لديهم جدولاً وميعاداً محددين لإنجاز المشروع قبل موعد انعقاد المعرض الدولي بعام، أي في أكتوبر المقبل موضحاً أن الجميع يعمل من أجل تحقيق هدف واحد، هو كيف يكون هذا العمل ناجحاً على أعلى مستوى ويمثل المشروع أهمية قصوى لدبي لأنه أول معرض اكسبو يقام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.