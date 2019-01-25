«بيرو فيريتاس» توفر الدعم الفني واللوجستي للجناح الفرنسي في «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة بيرو فيريتاس»، أنها ستوفر المساندة والدعم الفني واللوجستي للجناح الفرنسي في «إكسبو 2020»، الذي تستضيفه دبي من 20 أكتوبر 2020، ولغاية 10 أبريل 2021.

وستقوم المجموعة بدعم المشاركة الفرنسية في «إكسبو 2020 دبي»، على شكل مبادرة رعاية، قائمة على توفير المهارات، بموجب اتفاق موقع مع «كوفريكس»، وهي اللجنة المشرفة على المعارض الفرنسية، والتي تتولى مسؤولية إعداد وتنظيم مشاركة فرنسا في «إكسبو».

وستوفر «بيرو فيريتاس» الدعم لـ «كوفريكس»، من خلال فرق عمل ماهرة متخصصة بالأعمال الإنشائية، تتخذ من دبي مقراً لها. وسوف تقوم هذه الفرق بتنفيذ جميع الأعمال الفنية اللازمة لضمان التزام الجناح الفرنسي بأفضل الممارسات المهنية، وجميع اللوائح المعمول بها.

وستقدم «بيرو فيريتاس»، المساعدة لـ «كوفريكس»، من أجل المحافظة على النوعية البيئية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للجناح الفرنسي. وستغطي هذه الخدمات، مختلف المراحل التي سوف يمر بها الجناح الفرنسي بالكامل، انطلاقاً من مراجعة التصميم، مروراً بالإشراف على البناء، ووصولاً إلى مرحلة تفكيكه.

وتمتلك «بيرو فيريتاس» اليوم، شبكة إقليمية تضم 47 مكتباً ومختبراً في 14 بلداً، ويعمل لديها 3200 مهندس وفني. كما تعتبر المجموعة، وبنوع خاص في دبي، لاعباً رئيساً في مجال الالتزام بمعايير البنية التحتية والأبنية، وتدعم مطوري العقارات المحليين في بعضِ من أهم المشاريع العمرانية الرائعة، التي تتصف بالجرأة.

وقال ديدييه ميشو دانيال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيرو فيريتاس»: فخورون بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، إذ إن الأفكار التي بُني عليها، تتوافق تماماً مع رؤية شركتنا. ومن هذا المنطلق، فإن التحديات الفنية والاجتماعية المتوقعة، مثل التنقل والاستدامة والابتكار، لمساعدة عملائنا على مواجهتها وتجاوزها، هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وهي فرصة أيضاً من أجل تعزيز وجودنا في المنطقة.

تركيز

قال إيريك لينكوير، المفوض العام لـ «فرانس إكسبو دبي»، رئيس «كوفريكس»: التركيز على موضوع «نور الأنوار» سيجعل الجناح الفرنسي يثبت خبرة وكفاءة الشركات الفرنسية، ويبرز تنوع مواهبنا وابتكاراتنا المستدامة. ويسعدنا أن تشاركنا «بيرو فيريتاس» هذا الإنجاز.