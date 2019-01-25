مكتب إكسبو 2020 برأس الخيمة يعقد ورشة تعريفية لإدارة المهام الخاصة بالشرطة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

عقد مكتب إكسبو 2020 برأس الخيمة، ورشة تعريفية حول برنامج فعاليات إكسبو 2020، وشهد الورشة، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بقاعة المركز الإعلامي، العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب الزعابي الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط إدارة المهام الخاصة.

قدمت الورشة عائشة الغافري مديرة مكتب إكسبو 2020 رأس الخيمة، بمشاركة عالية الشحي منسقة مكتب إكسبو 2020 رأس الخيمة، حيث تضمنت شرحاً تعريفياً وافياً، حول معرض إكسبو 2020 دبي، الذي تقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». ويعد المعرض إحدى أكبر الفعاليّات الدولية البارزة التي تستضيفها الدولة في عام 2020 وأكثرها عراقة.

وستشارك فيه كل الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية، وتجتذب ملايين الزوار لاستكشاف أجنحة المعرض الذي سيستمر لفترة 6 أشهر، ويحوي خلاله الكثير من المعارض والفعاليّات الثقافية، التي ينظّمها مئات المشاركين من دول مختلفة، ومؤسسات وشركات دولية.

وأشاد العقيد ركن يوسف بن يعقوب، بالجهود المبذولة في تنظيم فعاليات معرض إكسبو 2020.

مؤكداً أن هذا الحدث الدولي الضخم، لا يستهدف دبي فحسب، بل يستهدف جميع الملهمين والمبتكرين على مستوى الدولة والعالم أجمع، وأكد أهمية إبراز الموارد البشرية الوطنية الفعالة والمتميزة، التي تسهم في تحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل، من خلال بث روح التعاون والشراكة، في العمل التطوعي ودعم العمل الأمني، الذي يساعد على تحقيق الريادة والنجاح المتميز منقطع النظير.