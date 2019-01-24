50 ألف تلميذ يتعرفون على فعاليات ومستقبل «إكسبو دبي»

المصدر: Ⅶ دبي ــ بشار باغ

قام برنامج إكسبو للمدارس من خلال برامجه المتنوعة بتعريف أكثر من 50 ألف تلميذ من مختلف أنحاء الدولة على فعاليات ومستقبل إكسبو 2020 دبي.

ويضم برنامج إكسبو للمدارس فريقاً مكرساً للتفاعل مع المدارس وضمان تطوير تجارب ممتعة لتلاميذ المدارس خلال الشهور الستة لإكسبو 2020 دبي، واستحدث البرنامج حتى الآن أكثر من 50 من الموارد الخاصة بالحدث، ونظم أكثر من 50 ورشة عمل للمعلمين، كما شارك أكثر من 4600 معلم في مختلف مبادرات البرنامج، وتم اعتماد 400 فارس من فرسان إكسبو.

وأطلق البرنامج 6 مبادرات، في مقدمتها مركز الزوار، وهو مساحة مخصصة لتلاميذ المدارس كي يستكشفوا فيها ويتفاعلوا مع إكسبو 2020 في هذه المرحلة من إكسبو، وصولاً إلى الحدث العالمي. ويجسد مركز الزوار عناصر من أجنحة الموضوعات الفرص والتنقل والاستدامة، بينما يتعلم الزوار المزيد بشأن الأثر الاجتماعي العالمي لإكسبو 2020 من خلال هذه الموضوعات الفرعية، وقام المركز بتنظيم أربع ورش عمل وأكثر من 10 أماكن للتعليم، ويضم أكثر من 20 قطعة معروضة، فيما يستقبل المركز أكثر من 105 تلاميذ في كل يوم، ويضم ستة إبداعات معروضة من معارض إكسبو السابقة وأربعة من إبداعات برنامج إكسبو لايف.

أما برنامج فرسان إكسبو، فهو مخصص للتلاميذ كي يشاركوا في إكسبو الدولي ويتولوا زمام القيادة فيما يخص الحدث في مدارسهم من خلال تعزيز ونشر الوعي بشأن إكسبو 2020 بين التلاميذ والمدرسين في مدارسهم. وبمقدور مدرس واحد وتلميذين من كل مدرسة التقدم كي يصيروا من فرسان إكسبو.

وتشمل الموارد وورش العمل التي طرحها البرنامج للمعلمين عدداً من أدوات التعليم والموارد كي يستخدمها المدرسون في فصولهم، والتي تخاطب عقول التلاميذ وتشعل حماسهم. وبإمكان المدرسين الدخول إلى ستة أقسام للتعليم على الإنترنت، وسيزيد هذا العدد إلى 47 قسماً بحلول 23 يناير 2019. وصممت ورش العمل التفاعلية كي تساعد المعلمين في الإمارات على توعية تلاميذهم فيما يخص معارض إكسبو العالمية وأهميتها وكيف يمكن أن يساعدهم إكسبو 2020 دبي على الوصول إلى أهدافهم التعليمية. نظمت حتى الآن أكثر من 50 ورشة عمل.

كما ينظم البرنامج منتدى إكسبو لقادة المدارس، وهو لقاء يعقد مرتين سنوياً لدعوة قادة المدارس وصناع القرار في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على أحدث المستجدات بشأن إكسبو والتفاعل مع الإدارات المختلفة بداخل إكسبو 2020 وأن يكونوا جزءاً من الرحلة نحو إكسبو. وحضر أكثر من 200 من قادة المدارس اجتماع إكسبو لقادة المدارس 2018 من مدارس خاصة وحكومية من مختلف أنحاء الإمارات.

وهناك أسبوع إكسبو 2020، وهو فرصة للمدارس كي تحتفل بإكسبو 2020 دبي وتنظيم أنشطة مرتبطة بإكسبو 2020 وأهمية إقامته في الإمارات، وسيقام أسبوع إكسبو للعام 2019 بين 20 و24 أكتوبر. كما ينظم البرنامج رحلات المدارس أثناء إكسبو لتطوير تجارب ممتعة لتلاميذ المدارس خلال شهور إكسبو الستة. وسيقدم إكسبو تجارب تعليمية ممتعة للمدارس للمساعدة في توسيع آفاق التلاميذ. وهناك عدة رحلات مدرسية لتلاميذ المدارس في إكسبو. وصممت الرحلات لتوائم الأعمار المختلفة (الحضانة، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة).