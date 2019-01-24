«ميد»: دبي تخطط لمحفل للإبداع بعد انتهاء «إكسبو 2020»

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

شدد تقرير أعدته مجلة «ميد» على أنه عند انتهاء فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي في أبريل 2021، سيتم تحويل الموقع إلى محفل اختبار للإبداع العالمي، وقال التقرير: تخطط دبي لتطوير مدينة جديدة في موقع إكسبو 2020 الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومترات مربعة بمجرد انتهاء المعرض. ومن المتوقع أن يتم إنجازها أواخر عام 2022، حيث يتوخى أن تكون منطقة «ديستركت 2020» مركز اختبار طويل الأجل للابتكار العالمي، ونموذجاً لما تبدو عليه مدينة المستقبل.

وسيتم بناؤها على أساس ثلاثة مواضيع رئيسية في المعرض، وهي الفرص والاستدامة والتنقل. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، أن جميع المباني والمرافق في ديستركت 2020 ستستخدم أنظمة متطورة لإدارة الطاقة والبناء لضمان الاستهلاك الذكي للكهرباء والتبريد والمياه. كما ستركز المدينة على حلول مستدامة مثل إعادة تدوير المياه والنفايات، واستخدام المركبات المستقلة تماشياً مع «أكبر مساحة للمساهمة في التنوع الاقتصادي للبلاد»، وفقاً لمرجان فريدوني، نائب رئيس الإرث في«إكسبو».

وستشمل المدينة الجديدة مساحات سكنية وتجارية يمكنها استيعاب ما يصل إلى 90 ألف نسمة بمجرد الانتهاء منها. وسترث نحو 80 % من الهياكل الدائمة التي يجري بناؤها للمعرض. وسيتم تحويل الوصل بلازا، مكان فعاليات المعرض الافتتاحي والختامي، إلى معرض ومكان لإقامة الحفلات الموسيقية، في حين أن جناح الاستدامة سيصبح مركز الأطفال والعلوم 2020.