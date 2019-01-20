جناح السعودية في إكسبو 2020 الأكبر بعد الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

زار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في إكسبو 2020 دبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح موقع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي ضمن وفد رسمي من المملكة العربية السعودية، وكان في استقبالهما معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وكان الوفد قد تعرف على آخر التطورات وسير العمل في إكسبو وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي.

وبهذه الخطوة تكون السعودية أول مشارك دولي يتسلم قطعة الأرض الخاصة بجناحه، للبدء في أعمال الإنشاء استعداداً لمشاركة استثنائية في إكسبو 2020 دبي.

وبهذه المناسبة شكر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط دولة الإمارات على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعاً استثنائياً في معرض إكسبو 2020 لتؤكد متانة العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، حيث يعتبر موقع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم، مؤكداً أن المشاركة في إكسبو 2020 تنطلق من التزام حكومة المملكة العربية السعودية في المضي قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً وعلى الخريطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.

ويتميز إكسبو 2020 دبي باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وسيكون احتفاء بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» مع التركيز على المواضيع الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

ومن المتوقع أن يكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.

ويشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من دول ومنظّمات دولية وشركات عالمية.

ويعتبر معرض إكسبو الدولي إحدى أكبر الفعاليات العالمية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.