جناح تايلاند في إكسبو يكرّس «معجزة الابتسامات»

المصدر: دبي- البيان

كشفت مملكة تايلاند عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، حيث ستعرض مسيرة تحولها الفريدة إلى دولة «ذكية» وفق استراتيجية «تايلاند 4.0».

ويجمع الجناح الهوية التايلاندية الأصيلة، التي ترتكز على مراعاة الآخرين والترحيب الدائم بهم ولقاء الضيوف بالابتسامة الدائمة- في ما يسمى «معجزة الابتسامات»، التي يكرسها الجناح التايلاندي في المعرض.

ويسعى الجناح إلى تجسيد ما تمثله تايلاند تحت شعار «مستقبل التنقل»، على مساحة 3606 أمتار مربعة.

ويستلهم الجناح تصميمه من إكليل الزهور اليانعة التقليدي الذي يرتديه أهلها ترحيباً بزوارهم، والذي يرمز إلى حفاوة الضيافة والحظ السعيد والاحترام الذي يبديه الشعب التايلاندي عند استقبال ضيوفه. ويستحضر تصميم الجناح فن العمارة التايلاندية، ومنها سقف الجملون الذي يحاكي شكل التحية التايلاندية المعروفة باسم «واي»، وزهرة الحظ.