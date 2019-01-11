دبي تستمر في طرح مشاريع جديدة بعد إكسبو 2020

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن دبي تعتزم استمرار التعاقد على تطوير وتنفيذ المشاريع إلى ما بعد «معرض إكسبو 2020» الذي تستضيفه الإمارة.

وكان مقاولون يخشون أن تتراجع وتيرة التعاقد على المشاريع مع اقتراب موعد انعقاد إكسبو 2020، الذي يتم الاستعداد له بمشاريع كبرى في قطاعي البناء والبنية التحتية خلال العام الماضي.

لكن الواقع يفيد أن دبي مستمرة في التعاقد على المشاريع الجديدة، وأن التعاقدات مستمرة إلى ما بعد المعرض، والدليل على ذلك المناقصات التي تطرح لتنفيذ توسعات مطار آل مكتوم الدولي، التي تشمل كونكورس 1 والمبنى الغربي.

كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن في يناير الجاري الموافقة على توسعات مركز دبي المالي العالمي، التي ستؤدي إلى زيادة حجمه إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن من حيث المساحات المكتبية ومنافذ التجزئة والبنايات السكنية والمساحات الترفيهية.

ورغم أنه لن يتم طرح مناقصات تلك المشاريع على الفور، فإنها تنبئ بأن قطاع البناء سوف يستمر في الانتعاش على المستقبل البعيد وما بعد إكسبو 2020.