«عالم من الفرص» شعار جناح موناكو في إكسبو 2020

المصدر: دبي ــ بشار باغ

كشفت إمارة موناكو رسمياً عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، ويقع الجناح الذي يحمل شعار «موناكو 360 درجة.. عالم من الفرص» في منطقة الفرص ضمن موقع الحدث، وستعرض الإمارة أوجه الفرص المتنوعة، التي تزخر بها من خلال محتوى وفعاليات جذابة للجمهور خلال فعاليات الحدث.

إضافة إلى التعريف بالثقافة الغنية، التي تتمتع بها موناكو، وسيتم عرض جميع تفاصيل التصميم في شهر فبراير المقبل في كل من موناكو ودبي.

وشاركت الإمارة الأوروبية، وهي ثاني أصغر دولة مستقلة في العالم بعد الفاتيكان، في جميع دورات معارض إكسبو الدولية منذ العام 1900، وستقوم خلال نسخة الحدث في دبي بتعرف الزوار بما تتمتع به من ثقافة وفنون وضيافة، إضافة إلى مجالات الأبحاث والبيئة والتقنيات الحديثة، وكانت إمارة موناكو قد وقعت رسمياً عقد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي في شهر مارس من العام 2017.