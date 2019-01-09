«دستركت 2020» أيقونة ابتكار وتنمية مستدامة

المصدر: إعداد: بشار باغ

يحرص إكسبو 2020 دبي على بناء إرث مستدام بعد إسدال الستار على فعالياته 2021، وتشكل منطقة «دستركت 2020»، بوصفها مجتمعاً حضرياً متكاملاً عالمي المستوى جزءاً محورياً من هذا الإرث، مع المساهمة في تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل وفقاً لمرجان فريدوني نائب رئيس أول- تطوير الإرث لدى إكسبو 2020 دبي.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أكدت فريدوني أن الجزء الأكبر من الاستثمار في البنية التحتية لإكسبو يركز على مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات الحدث، وأوضحت أن «دستركت 2020» تضم مناطق سكنية تصل مساحتها إلى 65 ألف متر مربع ومناطق تجارية تصل مساحتها إلى 135 ألف متر مربع في موقع يحتضن مراكز ابتكار ومؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية وتجارية عالمية المستوى.

وستكون محركاً اقتصادياً طويل الأمد لدولة الإمارات عموماً، وحاضنة للمبتكرين والرواد المبدعين ومركزاً جاذباً للاستثمار وخلق فرص العمل. ويوفر المشروع التطويري الجديد نمط حياة عصري يجمع الأعمال والترفيه في بيئة غنية متكاملة تشجع التواصل المباشر والرقمي.

وستكون دستركت 2020 واحدة من أكثر الأماكن استدامة والتزاماً تجاه البيئة للعيش والعمل على مستوى العالم، وسيلبي كل مبنى فيها - أو يتجاوز- معايير شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من الفئة الذهبية الخاصة باستهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات الكربونية.

كما ستضم مجموعة من المنشآت الإبداعية مثل ساحة الوصل وجناح الاستدامة، الذي سيتحول إلى مركز للعلوم والأطفال، فضلا عن الجناح الوطني لدولة الإمارات المستوحى تصميمه من طائر الصقر.

موقع استراتيجي

ولفتت فريدوني إلى أن «دستركت 2020» ستجسّد أحدث أنماط العيش والعمل العصرية بكل جوانبها، فستجمع بيئات العمل والعيش والترفيه في منظومة متكاملة تعزز التواصل وتحفز الإبداع وتدفع عجلة الابتكار بما يضفي بعداً خلاقاً لقيمة حياة وأعمال كافة سكانه ومرتاديه.«حيث تشكل واحدة من أكثر الأماكن اتصالاً على مستوى العالم، في موقع تفصله ساعة واحدة عن مركز كل من مدينتي أبوظبي ودبي.

كما يمكن الوصول إلى مطار آل مكتوم الدولي الذي سيصبح أضخم مطار في العالم عبر محطة واحدة فقط في المترو تفصل بين الموقع والمطار، فضلاً عن قربه من ميناء جبل علي، كما تتمتع «دستركت 2020» ببنية تحتية رقمية رائدة عالمياً، تشمل واحدة من أوائل شبكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة «5G».

وتضم الوجهة الجديدة أيضاً مركز المؤتمرات والمعارض الذي يتولى تطويره مركز دبي التجاري العالمي، ليكون منصة انطلاق المرحلة التالية من مسيرة تحوّل دبي إلى الوجهة المركزية في منطقة الشرق الأوسط لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى. وستستفيد «دستركت 2020» من تواصل العقول وتبادل الأفكار بين الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم ما يخلق العديد من الفرص.

كما يتمثل أحد أهداف «دستركت 2020» في الإسهام في تحول اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة يدفعه الابتكار والإبداع.

الإبداع البشري

وسيكون إكسبو 2020 دبي وجهة عالمية تحتفي بالإبداع البشري من خلال شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي يوفر منصة حقيقية تشجع الإبداع والابتكار والتعاون في ثلاثة مجالات تمثل موضوعاته الفرعية هي الفرص والتنقل والاستدامة.

وستواصل «دستركت 2020» المسيرة التي بدأها إكسبو 2020 دبي، بما يمتلك من مقومات تضمن تحقيق الهدف المنشود، فمن حيث التصميم، يهدف إكسبو 2020 دبي إلى تحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل من خلال موضوعاته الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.

ويحرص الحدث على تجسيد ذلك على أرض الواقع في «دستركت 2020» التي ستكون مكاناً ملهماً للعيش والعمل مع المحافظة على الموارد من أجل الأجيال القادمة.

وتتميز منشآت «دستركت 2020» بكفاءتها في استهلاك المياه، كما سيتم تشييدها من مواد صديقة للبيئة بالاعتماد على التصاميم المبتكرة وأحدث الحلول التقنية لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستدامة ومواكبة أفضل معاييرها، حيث ستكون منشآتها متوافقة مع معيار شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي من الفئة الذهبية.

مواهب متميزة

وفيما يتعلق بالأعمال، ستكون «دستركت 2020» وجهة للابتكار تستقطب الراغبين في التواصل مع الآخرين والعيش في مركز الإبداع البشري.

وستكون أيضاً واحدة من محركات الاقتصاد الإماراتي من خلال استقطاب الاستثمارات والمواهب المتميزة إلى بيئة عمل مصممة لتسهيل التواصل بين البشر وتبادل الأفكار والسلع بطريقة خلاقة، والوصول إلى الأسواق والمعارف الجديدة وأحدث إبداعات العقل البشري. إنه المكان الذي سيلبي متطلبات الحياة العصرية بكل جوانبها، والعمل في بيئة حيوية تعاونية.

وفيما يرتبط بالأفراد، تقع «دستركت 2020» في قلب منطقةدبي الجنوب، المدينة العصرية الناشئة. وتضم 65 ألف متر مربع من المساحات السكنية بالإضافة إلى «ساحة الوصل»، نقطة التجمع المركزية. وفيها مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 7.5 كيلومترات، و45 ألف متر مربع مخصصة لمواقف السيارات، أي ما يعادل مساحة ستة ملاعب كرة قدم.

وسيكون الحي وجهة سكنية ومكان عمل وملاذاً للراغبين في التواصل مع الآخرين والعيش في قلب منظومة الابتكار البشري. إنه المكان الأنسب للراغبين في أن يكونوا جزءاً من جوهر الحياة العصرية.

حلول حديثة

أما من حيث التكنولوجيا، فبفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة، ستتمتع «دستركت 2020» بتكنولوجيا اتصال رقمية حديثة للغاية، من خلال شبكة اتصال مرنة عالية السرعة تعتمد على أحدث الحلول التقنية المتوفرة بما يضمن أعلى مستويات الأداء والمرونة والتحديث والحماية، وهذا يشمل واحدة من أوائل شبكات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة.

وللتعليم أيضاً نصيب في «دستركت 2020»، حيث ستحتضن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية والتعليمية عالمية المستوى، لدعم مجتمع الأعمال فيه، وتمكين الشباب والأطفال. ويشمل ذلك مركز استكشاف علمياً (إكسبلوراتوريوم)، وعدداً من المؤسسات الأكاديمية والمتاحف والمعارض الفنية ضمن مختلف المباني المتميزة لإكسبو 2020 دبي.

ومن حيث المواصلات يجري حالياً تطوير محطة مترو دبي الخاصة بإكسبو 2020 دبي التي ستحمل اسم مسار 2020.

وإضافة إلى ذلك، تقع «دستركت 2020» على مسافة قريبة من مطار آل مكتوم الدولي المتوقع أن يصير عند اكتماله أضخم مطارات العالم وأكثرها انشغالاً، كما أنه على بعد ساعة من الزمن عن مطارين دوليين آخرين، فضلاً عن كونه يقع عند ملتقى ثلاث طرق سريعة رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالقرب من ميناء جبل علي، أكبر مرفأ في منطقة الشرق الأوسط.

شركات عالمية

ونجحت «دستركت 2020» حتى الآن في استقطاب شركتين من عمالقة التقنية في العالم، حيث أعلنت «أكسنشتر»، الشركة العالمية لخدمات التقنية المتخصصة، عزمها افتتاح مركز للتكنولوجيا الرقمية في «دستركت 2020»، وتعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في دبي كبوابة للأسواق العالمية ولا سيما في أفريقيا وآسيا، وفي رؤية قيادة دولة الإمارات للمستقبل.

وستستفيد «أكسنتشر» من البنية التحتية المادية الحديثة في «دستركت 2020» والتي توفر حلقة اتصال بين الأفراد والشركات وكل مكونات هذا المجتمع الحيوي. كما ستستفيد من البنية التحتية الرقمية المتطورة، فضلاً عن شبكات المواصلات المتميزة، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي الذي سيربط المشروع مع العالم من حوله.

ومن جانبها، أعلنت «سيمنس»، إحدى أكبر شركات التصنيع والإلكترونيات في العالم وشريك رسمي أول لـ إكسبو 2020 دبي في مجال البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية، عزمها إنشاء مقرها العالمي الخاص بالأنشطة اللوجستية للمطارات والموانئ والشحن في موقع إكسبو 2020 دبي بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث في إبريل 2021.

ابتكار

من المتوقع أن تقوم شركات عالمية بتأسيس تواجد لها في دستركت 2020 على غرار شركتي"أكسنتشر" و"سينمس"، وذلك للاستفادة من بيئة الأعمال المبتكرة التي توفرها المنطقة باعتبارها حاضنة للشركات والسكن والسياحة في المستقبل ووجهة مثالية للتواصل والتعاون والعمل المشترك.

65000

تضم «دستركت 2020» 65 ألف متر مربع من المساحات السكنية بالإضافة إلى «ساحة الوصل»، نقطة التجمع المركزية. وفيها مسارات مخصصة للدراجات الهوائية بطول 7.5 كيلومترات.

80 %

ستبقى نسبة 80 % من المنشآت المبنية لـ«إكسبو 2020 دبي» ضمن مخطط الإرث «دستركت 2020»، والتي ستكون إحدى أبرز الوجهات في مدينة دبي.

2021

ستكون «دستركت 2020» جزءاً لا يتجزأ من إرث إكسبو 2020 دبي اعتباراً من الربع الرابع من العام 2021، وسيدعم التنمية في دبي. وستشكل قلب مجتمع متكامل عالمي المستوى.