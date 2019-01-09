«كوريا الذكية» تكشف عن جناحها في إكسبو

المصدر: دبي ــ بشار باغ

اختارت كوريا الجنوبية التصميم النهائي لجناحها في إكسبو 2020 دبي، ويحمل الجناح شعار «كوريا الذكية: نحرك العالم نحوكم»، ويمتد على مساحة 4651 متراً مربعاً في منطقة التنقل ضمن موقع الحدث.

ويتضمن الجناح، الذي صممته شركة «إم واي كيه»، مكعبات دوارة تحاكي مشهداً ثلاثي الأبعاد، وتمتد على خمسة طوابق، يصل بينها درج محوري إلى الأعلى.

وكان مون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، قد أعلن، خلال زيارة رسمية له إلى الإمارات في شهر مارس من العام الماضي، مشاركة بلاده في إكسبو 2020، وأكد أن الحدث يشكّل فرصة مهمة لمشاركة رؤية بلاده مع ملايين الزوار والمشاركين من جميع دول العالم.