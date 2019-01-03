«إكسبو دبي» فرصة لبريطانيا بعد «بريكسيت»

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

قال مسؤول بريطاني إن معرض إكسبو 2020 دبي سوف يمنح فرصة جيدة لبريطانيا لتوسيع قاعدة عملائها التجاريين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي«بريكست».

وأضاف سايمون بيني المفوض الملكي البريطاني في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان أن المعرض الذي يشكّل فرصة سانحة للشركات البريطانية لاستعراض قدرتها على الابتكار من أجل عقد صفقات تجارية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيني أن المعرض مناسبة كبيرة حقيقية لبريطانيا من حيث استعراض مكانة بريطانيا التجارية موضحاً أن من العوامل المثيرة أيضاً جناح بريطانيا عالي القدرات التقنية من المستوحى من ستيفين هوكينغ.

وأضاف أن هذا يوضح أحد الأفكار الرئيسة وهي استخدام الذكاء الاصطناعي، وسوف يكون الملمح الرئيس لجناحنا في معرض اكسبو 2020 دبي الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة وهو أمر جد مهم لأنه يتناسب مع طموحات الإمارات.

وسوف تستفيد الشركات البريطانية من تعرف الآخرين عليها لكونها جزءاً من الإعداد للمعرض الدولي المرتقب، وفق ما قاله بيني، حيث شاركت الشركات البريطانية في تصميم المعرض.