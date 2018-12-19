إكسبو يحتضن أضخم منظومات «سيمنس» لتقنيات الأبنية الذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلق إكسبو 2020 دبي و«سيمنس» عملية بناء واحدة من أضخم منظومات تقنيات الأبنية الذكية في العالم لربط أكثر من 130 مبنى بحلول رقمية تدعم أهداف الكفاءة في استهلاك الطاقة والراحة والسلامة والأمان.

وستقوم «سيمنس»، وهي شريك أول رسمي في مجال البنية التحتية الرقمية لإكسبو 2020 دبي، بربط ومتابعة 137 مبنى والتحكم بها بالكامل عبر منصة الإدارة السحابية المركزية «سيمنس نافيغيتور»، وذلك على امتداد مساحة موقع الحدث العالمي التي تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة.

وسيتم تطبيق هذه التقنيات الذكية في جميع أرجاء مناطق الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي (الفرص والتنقل والاستدامة)، وذلك في الأجنحة المخصصة للموضوعات الفرعية ومعظم أجنحة الدول المشاركة، إضافة إلى مركز المعارض والمؤتمرات، الذي سيتولى مركز دبي التجاري العالمي تطويره وتشغيله.

وستستخدم «سيمنس» مستشعرات وتقنيات تحليلية ومنظومتها الرقمية لإدارة الأبنية «ديسيجو سي سي» لرصد الوظائف الأساسية للمباني والتحكم بها، مثل التكييف.

واستخدام الطاقة، والإضاءة، والمصاعد، وجودة الهواء وإنذار الحريق، ليجري لاحقاً استخدام البيانات المجمعة في مركز القيادة والتحكم في كل واحدة من مناطق المواضيع الفرعية لتقليل استهلاك الطاقة، وتوفير بيئة مريحة للمشاركين والزوار، إضافة إلى الحفاظ على أقصى مستويات السلامة والأمان.

وسيتمكن المشغلون من رصد وضبط استهلاك الطاقة في مختلف أرجاء موقع الحدث عبر منصة الإدارة السحابية المركزية «سيمنس نافيغيتور»، في منظومة متكاملة ستغدو واحدة ضمن الأكبر من نوعها في العالم.

وستقدم «سيمنس» أيضاً منصتها «مايندسفير»، المنظومة السحابية للعمليات التشغيلية لإنترنت الأشياء التي تتيح جمع البيانات من المستشعرات والبوابات والأنظمة والتطبيقات لدمجها وربطها وتحليلها واستخدامها لوضع تصورات تتيح اتخاذ إجراءات ذكية تساعد «إكسبو 2020 دبي» على التحكم باستهلاك الطاقة وضمان راحة وسلامة ملايين الزوار.

وقال محمد الهاشمي، النائب الأول للرئيس لشؤون الابتكار وتقنية المستقبل في إكسبو 2020 دبي: «لطالما مثّل الابتكار ركيزة محورية لدورات إكسبو العالمية كما لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً.

وفي ضوء الخطط الطموحة التي وضعتها دبي لترسيخ مكانتها مدينةً رائدةً عالمياً في مجال تقنيات المدن الذكية، يسعدنا أن تسهم شراكتنا هذه مع «سيمنس» في تمكين إكسبو 2020 دبي من التحول إلى منصة عالمية المستوى لاستعراض إمكانات المدن الذكية».

وقال ماركوس شترومير، نائب الرئيس التنفيذي الأول - قسم تقنيات البناء، شركة «سيمنس» الشرق الأوسط: يعمل فريق إكسبو 2020 دبي على تنظيم أكثر دورات إكسبو العالمية اتصالاً واحتضاناً للتقنيات الرقمية المبتكرة في تاريخ الحدث العالمي الممتد على مدى 167 عاماً، وسندعم ذلك بتأسيس بنية تحتية قائمة على البيانات لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة والأمان والسلامة.

وفي ضوء التوقعات باستقباله نحو 25 مليون زائر، سيكون إكسبو2020 دبي الحدث الأكبر من نوعه في العالم العربي، ونموذجاً عالمياً لدور البنية التحتية الذكية في إرساء أسس مدننا المستقبلية. ونحن نفخر بالدور المحوري الذي تلعبه شركة «سيمنس» في الربط الرقمي لهذا الحدث العالمي الضخم».

وسيتم أيضاً دمج أكبر منظومات «سيمنس» لإدارة الفيديو «سيفيلانس في إم إس 300»، ومنظومتها القوية للتحكم بالدخول «سيباس إنتغريتد» ضمن البنية التحتية الرقمية في إكسبو 2020 دبي لضمان الأمان والسلامة. وتحظى هذه التقنيات الذكية بدعم أكثر من 20 نظاماً فرعياً، توفر صورة شاملة للأوضاع على امتداد الموقع، وتتيح اتخاذ قرارات ذكية بسرعة وكفاءة.

وسيستمر استخدام تقنيات «سيمنس» للأبنية الذكية في موقع إكسبو2020 بعد إسدال الستار على فعاليات الحدث، حيث سيصير الموقع جزءاً من «دستركت 2020»، المدينة المتكاملة التي ستستمر بالتواصل والإبداع والابتكار، والتي أعلنت «سيمنس» عن التزامها بتأسيس مقرها اللوجستي العالمي فيها كعنصر رئيس من الإرث المستدام لموقع إكسبو2020.

مشاركات

شاركت «سيمنس» في العديد من دورات إكسبو الدولي منذ أن عرضت أحد أهم اختراعاتها وهو التلغراف في أول إكسبو عالمي في لندن عام 1851. وقامت شركة «سيمنس» في باريس في عام 1937 بتجهيز الجناح الألماني بإضاءة شديدة السطوع، وفي عام 1967 قامت بإنشاء البنية التحتية لكامل موقع الحدث في إكسبو مونتريال.