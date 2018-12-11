أحمد بن سعيد: «إكسبو» يرفع الطلب على الطيران الخاص

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن إكسبو 2020 دبي سيكون له انعكاس إيجابي على قطاع الطيران المدني بشكل عام، والطيران الخاص بصفة خاصة، متوقعا أن يحقق القطاع نموا ملحوظا خلال العامين المقبلين، مستفيدا من تدفق ملايين الزوار إلى المعرض.

وقال سموه خلال تصريحات صحفية على هامش افتتاحه معرض الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، أمس في دبي،: إن سوق الطيران الخاص في الإمارات سجل خلال السنوات الماضية معدلات نمو جيدة، مشيرا الى أن المشاركة الكبيرة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في معرض «ميبا» تعكس الفرص القوية التي يولدها السوق أمام هذه الشركات.

وأضاف سموه أن تراجع أرباح شركات الطيران خلال العام الحالي يأتي ضمن الإطار الطبيعي ودورة الأعمال التي تمر بها الشركات عادة ونتيجة لمجموعة من العوامل مثل ارتفاع أسعار الوقود والتذبذبات في أسعار العملات أمام الدولار وكذلك الأوضاع الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الهبوط الحالي في أسعار الوقود يشكل أمراً إيجابياً للشركات الطيران، وأن السعر الأمثل للوقود بالنسبة لشركات الطيران أن يكون أقل من 60 دولاراً للبرميل.

وأكد أن الطيران الخاص يلعب دوراً مهماً في تعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، الذي يتوقع أن تبلغ نسبته نحو 37 % في العام 2020 أو ما يعادل 53.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن مطاري دبي وآل مكتوم يستقبلان أكثر من 50 ألف رحلة طيران خاص سنوياً.

وأشار سموه في كلمته التي جاءت في الدليل الرسمي لمعرض ميبا 2018، أن سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط يوفر حزمة واسعة من الفرص المرتبطة بصناعة الطيران بداية من الطيران العارض والتأجير والبيع والشراء وصولا إلى التشغيل وتزويد الخدمات لرحلات رجال الأعمال وكبار الشخصيات، لافتا الى أن المشاركة الإقليمية والعالمية في النسخة الحالية للمعرض تعكس حرص العاملين في هذا القطاع من مصنعين ومزودي خدمات على الاستفادة من هذه الفرص.

دبي الجنوب

وشهد المعرض إطلاق دبي الجنوب مجمع مكاتب «ايفياشين ون» لمدينة الطيران بدبي الجنوب. ويحتل المشروع مركز الريادة في العقارات التجارية لدبي الجنوب. وقال طحنون سيف المدير التنفيذي لمدينة الطيران بدبي الجنوب إن «ايفياشين ون» مجمع تجاري متكامل وفريد من نوعه في مجال الطيران بدبي الجنوب، حيث يقع بجانب مبنى الطيران الخاص، قلب مدينة الطيران. وجاء إطلاق «ايفياشين ون» وهو مركز حديث للأعمال في قلب عاصمة الطيران العالمي، كواحدة من العديد من الفعاليات لمدينة دبي للطيران بدبي الجنوب في معرض ميبا 2018. وشملت الفعاليات الأخرى جولة لكبار الشخصيات بمبنى الطيران الخاص لتعريفهم بما يمكن أن يقدمه لهم من تسهيلات، كما شملت الفعاليات التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة في صناعة الطيران.

وأكد أن معرض ميبا 2018 يحظى بدعم مدينة الطيران بدبي الجنوب، مؤكداً على أهمية إقامة هذا المعرض لإلقاء الضوء على كل ما يتعلق بصناعة الطيران.

الطائرات المسجلة

وقال علي النقبي، رئيس اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، إن عدد طائرات رجال الأعمال المسجلة لدى الإمارات يصل إلى 147 طائرة، ما يمثل 23% من إجمالي الطائرات المسجلة بالمنطقة والذي يقدر عددها بنحو 640 طائرة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الطيران الخاص نموا بنسبة تصل الى 13% بنهاية العام الجاري وأن تتسارع وتيرة النمو خلال إكسبو.

وأوضح أن «ميبا 2018» سجل نموا في أعداد الجهات العارضة والزائرين المسجلين قدره 11% مقارنة مع نسخة 2016، متوقعاً أن يتجاوز الحضور 10 آلاف زائر، ويبلغ عدد الشركات المشاركة 472 شركة من 100 دولة. ويشهد المعرض عرض 45 طائرة.

إكسبو

وقال هولجر أوسثيمير، المدير التنفيذي لدى شركة «الفطيم دي سي للطيران» إن إكسبو سيكون له انعكاس إيجابي على نمو قطاع الطيران الخاص في الإمارات والمنطقة، لا سيما خلال الشهور الأولى من المعرض، مشيراً إلى أن الشركة ستكون جاهزة لاستيعاب وخدمة النمو الكبير المتوقع في حركة الطيران الخاص ورجال الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «الفطيم دي سي للطيران» تمتلك حالياً أسطولاً متنوعاً من 7 طائرات، بعضها مسجل للطيران الخاص والآخر تجاري.

طائرة

أعلنت شركة بوينغ لطائرات رجال الأعمال (BBJ) إطلاق طائرة «بي بي جيه 777 اكس»، وهي طراز جديد من طائرات بوينغ لطائرات رجال الأعمال يمكنها التحليق أكثر من نصف المسافة حول العالم من دون توقف، لتتفوق على أية طائرة رجال أعمال تم صنعها على الإطلاق.