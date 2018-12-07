المجلس الوزاري العربي للسياحة يبحث الأحد المشاركة في «إكسبو دبي»

المصدر: القاهرة - وام

يبحث المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ23 التي تنطلق الأحد المقبل بالإسكندرية، مشاركة المجالس الوزارية العربية المتخصصة في «إكسبو 2020 دبي»، وذلك لإعداد تصور متكامل حول مشاركة الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات التابعة لها في تلك الفعاليات.

تترأس الاجتماع السعودية، وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يضم المكتب التنفيذي في عضويته كلاً من: السعودية (رئيساً) ومصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب والبحرين والعراق.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية إن المكتب التنفيذي سيناقش موضوعات مهمة، وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.