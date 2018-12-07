«ديوا» تشجع موظفيها على التطوع في «إكسبو»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استضافت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على مدى يومين، ورش عمل نظمها فريق برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي» للتعريف بالبرنامج وتشجيع تسجيل موظفي الهيئة الراغبين في المشاركة في مرحلة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الضخم في دبي، وذلك في إطار دعمها المتواصل لإكسبو 2020 دبي بصفتها شريك الطاقة المستدامة الرسمي، وتزامناً مع «اليوم العالمي للتطوع» الذي يوافق الخامس من ديسمبر في كل عام.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة على تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع بين الموظفين وتشجيعهم على تخصيص جزء من وقتهم للعمل التطوعي بما يحقق سعادتهم وسعادة المجتمع، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «أسرع وسيلة لتكون سعيداً هي أن تغرس السعادة في نفوس الناس».

تشجيع

وتشجع الهيئة موظفيها على التطوع في مختلف الفعاليات الوطنية، وسجّل موظفو الهيئة 96206 ساعات تطوعية من العام 2013 وحتى الربع الأول من 2018 ضمن برنامج الهيئة التطوعي، ما أسهم في وصول سعادة المجتمع إلى 92% في عام 2017. وقد سعدنا بالإقبال الكبير من موظفي الهيئة للتطوع في إكسبو 2020 دبي ومشاركة خبراتهم ومهاراتهم للترحيب بضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم وإظهار هذا الحدث العالمي الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالصورة المشرفة التي تليق بدبي ودولة الإمارات.

تفاعل

وأشادت عبير الحوسني، مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي، بالتفاعل الكبير من قبل موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي، قائلة: «إضافة إلى الدور البارز الذي تقوم به هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للطاقة المستدامة فإنها تضطلع بدور متميز في تعزيز ثقافة العمل التطوعي. سعدنا لما لمسناه من إقبال كبير واستجابة رائعة من موظفي الهيئة، وندعو كل المؤسسات الوطنية إلى مشاركتنا مسيرتنا الهادفة لتنظيم إكسبو دولي استثنائي».

وشارك في ورش العمل عدد كبير من موظفي الهيئة الذين أبدوا رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي الفريد، وأن يمثلوا القيم الإماراتية الأصيلة أمام العالم، مؤكدين حرصهم على أن يكون إكسبو 2020 دبي النسخة الأفضل من معارض إكسبو الدولية.