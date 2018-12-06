جناحان مستقلان لـ«دبي العطاء» و«جامعة الإمارات» في إكسبو

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت مؤسسة دبي العطاء الخيرية العالمية وجامعة الإمارات العربية المتحدة عقدي المشاركة الرسمية في إكسبـو 2020 دبي لعرض تجربتيهما الغنيتين في القطاعين الخيري والتعليمي أمام العالم.

وبذلك تكون دبي العطاء أول مؤسسة عالمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة أول مؤسسة أكاديمية تنضمان للمشاركة في هذا الحدث الدولي إلى جانب أكثر من 200 مشارك متوقع بما فيهم 190 دولة، والعديد من الشركات والمنظمات والمؤسسات التعليمية للمساهمة في إثراء التجربة الاستثنائية لزوار إكسبو 2020 دبي.

وتستهدف المؤسستان تسليط الضوء على الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو 2020 دبي وهي الفرص، والتنقل، والاستدامة ــ عبر جناحين مخصصين لهما، حيث تشارك دبي العطاء ضمن منطقة الفرص، بينما تشارك جامعة الإمارات ضمن منطقة التنقل.

ووقع نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، عقد مشاركة المؤسستين مع كل من طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء؛ والأستاذ الدكتور محمد عبدالله البيلي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو 2020 الذي عقد في دبي أخيراً.

وقال نجيب العلي: يسرنا الترحيب بدبي العطاء وجامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي. ومع استضافة هذا الحدث الدولي لأول مرة في المنطقة، من المهم جداً أن نحصل على التزام ودعم مثل هذه المؤسسات الإماراتية الرائدة. وأضاف: في الوقت الذي سيمثل فيه إكسبو 2020 دبي منصة فريدة للعالم بأسره، فإننا نحرص على استعراض أفضل ما تتمتع به الإمارات والمنطقة بكاملها، وعرض الإنجازات الكبيرة والثقافة الإماراتية الغنية أمام أعين العالم أجمع. وفي حين تحظى كل من دبي العطاء وجامعة الإمارات العربية المتحدة بمكانة محلية وإقليمية ودولية مرموقة؛ فهما تعدّان مثالين على الرؤية الاستشرافية للإمارات، ومساعيها الحثيثة للتغلب على التحديات العالمية وبناء مستقبل أفضل.

مساهمة

وتسعى «دبي العطاء» للمساهمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً عبر دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيّما الهدف الرابع الذي يركز على توفير تعليم شامل عالي الجودة، وإتاحة فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. وتتكامل هذه الجهود مع مساعي إكسبو 2020 دبي لدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال جناح الفرص الذي يهدف إلى تعريف الزوار كيف يمكن لخياراتهم وممارساتهم الفردية أن تؤثر إيجاباً في القضايا العالمية. وقال طارق القرق: نفخر في دبي العطاء بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي. ونأمل من خلال جناحنا أن نلفت اهتمام الزوار إلى قضايا التعليم، وأن نحثّهم على ممارسة دور فاعل لضمان حصول الأطفال على حقهم الطبيعي في التعليم، والعمل معاً على تذليل الصعوبات التي تمنع الأطفال والشباب من ارتياد المدارس ومتابعة تعليمهم.

وأضاف: بصفتي المفوض العام لجناح دبي العطاء، أتطلع إلى تقديم تجربة مميزة تعكس معرفة مؤسستنا وخبرتها وتأثيرها العميق، وتسلط الضوء على الجهود الإنسانية والإنمائية التي تبذلها دولة الإمارات حول العالم. وتتيح دبي العطاء لزوار جناحها الفرصة لفهم ومعايشة التحديات اليومية التي يواجهها الأطفال والشباب في مسيرتهم التعليمية، والتعرف على الحلول التي توفرها المؤسسة بالتعاون مع شركائها، وطرح الحلول المناسبة لتلك التحديات من وجهات نظرهم. وقد نجحت دبي العطاء حتى اليوم بإطلاق برامج تعليمية تستهدف أكثر من 18 مليون شخص في 57 دولة نامية حول العالم.

كفاءة تعليمية

وخلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، ستستعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة مدى كفاءة المؤسسات التعليمية في الإمارات والمنطقة عموماً، والتقدم الذي تحرزه هذه المؤسسات للارتقاء بمجالات التعليم والبحث والتطوير بهدف المساهمة في بناء مستقبل مشرق لقطاع التعليم والإنسانية جمعاء انطلاقاً من شريحة الشباب.

وقال الدكتور محمد البيلي: ستقدم جامعة الإمارات خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي مثالاً فريداً حول كيفية توظيف نموذج الريادة والابتكار في دولة الإمارات لإطلاق مبادرات أكاديمية عالمية المستوى، وتطوير شراكات استراتيجية فاعلة تركز على الشباب في المقام الأول؛ مما يساهم في معالجة القضايا العالمية وتجسيد شعار«تواصل العقول وصنع المستقبل». وباعتبارها المؤسسة الجامعية الأبرز في الدولة، تسهم جامعة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود الحكومية الرامية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وهو أحد أولويات «رؤية الإمارات 2021».

وتسلط مشاركة جامعة الإمارات الضوء أيضاً على الابتكارات الجديدة التي تعتزم إدخالها إلى منظومة التعليم في البلاد بهدف تغيير طريقة تعليم الطلاب مستقبلاً، كما تستعرض الدور الذي سيلعبه الشباب في معالجة التحديات العالمية.

ويقام إكسبو 2020 دبي على مدى 6 أشهر من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج الدولة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، حيث سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال 6 أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.

دعم

يجسد التزام المؤسستين الإماراتيتين الرائدتين بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي مستوى الدعم الكبير على امتداد الدولة للحدث الدولي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الإمارات والمنطقة. حيث يؤكدان من خلال استعراض خبراتهما الواسعة في قطاعي التعليم والأعمال الخيرية أمام ملايين الزوار والمشاركين الدوليين التزامهما بالشعار الرئيسي لهذه الوجهة العالمية «تواصل العقول وصنع المستقبل».