«سوديكسو»: إكسبو يؤسس لاستثمارات أجيال المستقبل

المصدر: Ⅶ دبي ـــ بشار باغ

أكدت صوفي بيلون، رئيس مجلس إدارة شركة سوديكسو الفرنسية، المتخصصة في جودة خدمات الحياة، ومقرها الإقليمي دبي، أن شركتها منفتحة على أية فرص استحواذ جدّية في المنطقة العربية، توائم توجهات الشركة الاستراتيجية وتمتلك فرص نمو عالية وتحقق معايير الجودة.

وقالت بيلون في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» خلال زيارتها الأولى للدولة أخيراً، إن شركتها تعمل في قطاع خدمات الرعاية الصحية والرياضية والترفيه بالإمارات منذ العام 1984، من خلال مجموعة من الشركاء، وأنها ترى في أسواق الدولة فرص نمو مرتفعة، لاسيما في قطاعات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية.

وتعليقاً على اجتماعاتها مع لجنة إكسبـو 2020 دبي، قالت بيلون إنها اطلعت عن كثب على التحضيرات المتسارعة في الإمارات لهذا الحدث الدولي الضخم، وناقشت فرص التعاون المشترك مع القائمين على الحدث، متوقعة أن يوفر إكسبو دبي 2020 حزمة استثمارات ومشاريع كبرى لأجيال المستقبل، وأن شركتها ترى في شعاره الذي يعزز قيماً إنسانية مشتركة كتلاقي العقول المبدعة وتعزيز جودة الحياة، انعكاساً لاستراتيجيات دولة الإمارات القائمة على تشجيع الإبداع الإنساني والتنوع الثقافي والسوق المفتوح أمام الجميع.

وأشارت إلى أن شركتها تعمل على تعزيز استثماراتها في الإمارات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بأسلوب مختلف عن السائد حالياً، لتزيد من حصة استثماراتها الحالية المقدرة بحوالي 80 مليون يورو في المنطقة. ولفتت بيلون إلى أن الشركة التي عملت طوال عقود طويلة في المنطقة عبر شبكة من شركاء الأعمال الموثوقين، ترى أن الوقت قد حان لتبني أسلوب العمل المباشر مع عملائها النهائيين الذين يشكلون محور أي نشاط تقوم به Sodexo، مستفيدين من الطفرة الرقمية التي سمحت للمستهلكين باتخاذ دور أكبر في التعبير عن احتياجاتهم وآرائهم في المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات.

وقالت بيلون إن تركيز شركة سوديكسو في المرحلة الماضية كان منصباً بالدرجة الأولى على قطاعي النفط والغاز، إلا أن التحول الاستراتيجي الذي بدأ يتشكل في السنوات القليلة الماضية لمجلس إدارتها هو الانتقال إلى قطاعات اقتصادية وخدمية قادرة على إحداث فرق في مستوى جودة حياة المستهلكين النهائيين. ولهذا بدأت بتقديم خدمات ومنتجات نوعية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما.

نمو

وأعربت عن ثقتها بأن السوق العالمي للقطاعات التي تنشط فيها سوديكسو والذي تبلغ قيمته 900 مليار يورو، سيحقق معدلات نمو أكبر خلال العقد المقبل، وهو ما يشجعها على دراسة فرص الاستثمار في أقاليم جديدة حول العالم، وتنفيذ استحواذات في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن الخدمات المدارة والمتكاملة التي تقدمها الشركة تتميز بقدرتها على تقديم باقات حلول شاملة في إطار واحد، وذلك بفضل قدرة الشركة على توظيف خبراتها الدولية وتخصيصها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي، وهو ما يجعل سوديكسو شركة محلية ذات خبرات عالمية بامتياز.

ورداً على سؤال عن فرص النمو في سوق الإمارات التي تشهد منافسة قوية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، قالت بيلون: يتميز السوق الإماراتي بالنضوج والاستقرار وثقة المستثمر الأجنبي، وهذه العناصر تشكل أهم شروط النجاح لأي استثمار اقتصادي، ونحن على ثقة أن اقتصادها الذي حوّل الأزمة المالية العالمية إلى فرصة، قادر على تحقيق المزيد في السنوات المقبلة.

وأوضحت أن الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للشركة استثمرت هذا العالم في شركة AEYE-GO، وهي شركة تكنولوجيا صينية تركز على أنظمة الفحص المرئي الذكية. لتكون بذلك الاستثمار الأول لها في الصين.

وأوضحت أن قيمة الإيرادات الموحدة لشركو سوديكسو بلغت 20.4 مليار يورو في نهاية الربع الثالث من 2018، وأنها تحتل المرتبة 19 عالمياً ضمن أكبر الشركات من حيث عدد الموظفين البالغ عددهم 460 ألف موظف يتوزعون على 72 دولة، وتخدم الشركة حالياً 100 مليون مستهلك يومياً، فيما تبلغ القيمة السوقية للشركة 13 مليار يورو وفقاً للبيانات المالية في 7 نوفمبر 2018.

مبيعات

وارتفعت مبيعات شركة سوديكسو في أوروبا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 1.5٪. وفي أفريقيا وآسيا وأستراليا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط ظل نمو الإيرادات قوياً عند 11.2٪، مما يعكس قوة العقود الجديدة والسابقة في خدمات الشركة في جميع الأنشطة لا سيما مجال الطاقة والتعدين.

توازن

وقالت بيلون إن الشركات التي تتمتع بإدارة متوازنة بين الجنسين تساهم في تحقيق أرباح إجمالية مذهلة بنسبة 23٪، وتسهم في زيادة الوعي بالعلامة التجارية بنسبة 5٪ وزيادة الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 12٪ وزيادة النمو بنسبة 13٪ - وفقاً لتقرير سوديكسو الأخير: على التوازن بين الجنسين. وأعربت عن قناعتها بأن فهم العقبات التي تواجه المرأة في توليها أدواراً قيادية والتغلب عليها، سيكون بمثابة المحرك الرئيسي للنمو خلال العقد المقبل. وأن 40٪ على الأقل من قيادات شركة سوديكسو على مستوى العالم هم من النساء، وأنها ستواصل العمل على تحقيق التوازن مستقبلاً.

تاريخ

يقع مقر شركة سوديكسو الشرق الأوسط في واحة دبي للسيليكون، وتقدم خدمات جودة الحياة في دولة الإمارات والمنطقة منذ عام 1984. ويعمل موظفو الشركة البالغ عددهم 10.5 آلاف موظف في المنطقة في 400 موقع، مع 35.5 مليون معاملة استهلاكية سنوياً. وعلى مدار 35 عاماً تقريباً، توسعت خدمات الشركة لتتراوح من الخدمات الغذائية، والاستقبال والتنظيف إلى إدارة الإنشاءات، وصيانة الأصول، والأمن، وصيانة الأراضي لعملائها في المكاتب والمدارس والمستشفيات، وكذلك القواعد العسكرية والمواقع البعيدة.

ويعد الاستثمار في القطاعات التي تعمل فيها الشركة أمراً جوهرياً لنموذج أعمالها القائم على خلق فرص اقتصادية ومهارات متنامية في الدول التي تعمل بها، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين جودة الحياة.