لطيفة القرق مصممة زي فريق إكسبو 2020 الرسمي

المصدر: دبي - البيان

فازت مصممة الأزياء الإماراتية لطيفة القرق في مسابقة تصميم الزي الرسمي لأكثر من 30 ألف موظف ومتطوع في إكسبو 2020 دبي، لتحظى بفرصة ثمينة للكشف عن إبداعاتها الفنية الأنيقة والمستدامة للعالم خلال أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وفازت المصممة التي أسست علامة الأزياء «تويستد رووتس»، عقب منافسة جمعتها باثنتين من دور الأزياء التي ترشحت للنهائيات، حيث تم استعراض تصاميم دور الأزياء الإماراتية الثلاث في حفل خاص أقيم في مركز المتطوعين الذي تم افتتاحه أخيراً في موقع إكسبو 2020 دبي.

وستعمل لطيفة القرق عن كثب مع فريق إكسبو 2020 دبي لتجهيز الزي الرسمي الذي سيرتديه موظفو إكسبو 2020 دبي ومتطوعوه لدى استقبالهم لملايين الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الدولي، الذي يمثل مهرجاناً عالمياً للابتكار يمتد على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021.

تحدٍّ

وقالت لطيفة القرق:«يشرفني أن أشارك في هذه المسابقة، وأنا سعيدة للغاية بفوزي بها لأرى حلمي حقيقة ملموسة على أرض الواقع. وجرى تقييم المرشحين من قبل لجنة تحكيم ترأستها معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقالت الدكتورة حياة شمس الدين، نائب رئيس - الفنون والثقافة، إكسبو 2020 دبي وعضو لجنة التحكيم: «لقد كان من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يعبّر الزي الرسمي لفريق العمل والمتطوعين في إكسبو 2020 دبي عن القيم والثقافة الإماراتية الأصيلة، وأن يرمز في الآن ذاته إلى الإبداع والابتكار والتطور.