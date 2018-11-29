62 جنسية في «إكسبو 2020 دبي» تحتفي بروح الاتحاد

المصدر: دبي- البيان

شارك موظفو إكسبو 2020 دبي، الذين ينتمون إلى 62 بلداً في احتفالية العيد الوطني الـ 47 لتأسيس دولة الإمارات، التي نظمها مكتب إكسبو 2020 دبي في ردهته الرئيسية.

وتخلل الاحتفالية عروض ثقافية وأنشطة ترفيهية وأكلات شعبية، ورسمت الفعالية لوحة مجتمعية رائعة تجسّد اللحمة الوطنية بين أبناء دولة الإمارات وسكانها بمختلف أطيافهم.

عمل دؤوب

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: «اليوم فرحتنا كبيرة؛ فنحن نحتفل بالعيد الوطني وبعام زايد، ونهنئ القيادة والشعب بهذا اليوم الغالي على قلوبنا، ونعاهد أنفسنا بأن نواصل العمل الدؤوب لما فيه مصلحة وطننا والمواطنين والمقيمين على أرضه الطيبة».

تعايش إنساني

وتداول الحضور مآثر الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتطورات التي تحققت في هذه الفترة القصيرة من عمر الدولة، وبفضل الله وبتوجيهات القيادة الحكيمة والتفاني بالعمل لكل من يسكن أرضها صارت الدولة مثالاً للتقدم وتحقيق الإنجازات، ومنبراً للتعايش الإنساني والطموح والابتكار.