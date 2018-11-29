220 مليوناً تكلفة جناح الولايات المتحدة في إكسبو

المصدر: دبي ـ بشار باغ

كشفت الولايات المتحدة الأميركية أمس، رسمياً عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، بتكلفة 220 مليون درهم (60 مليون دولار). ويقع الجناح في منطقة التنقل ضمن موقع إكسبو.

وتم تصميمه من قبل المهندس المعماري الأميركي الشهير كورتيس دبليو فنترس، ويعتمد على شكل دائري مع ممرات منحدرة في الداخل، وسيتضمن نموذجاً لعربة «فيرجين هايبرلوب ون» لتوفر تجربة محاكاة واقعية لركاب عربات هايبرلوب.

ويشرف على الجناح فريق يحمل اسم Pavilion USA 2020 يضم اتحاد شركات رائدة في مجال الهندسة المعمارية والخبرة والاتصالات والدبلوماسية العامة والإدارة الأكاديمية والمالية وشركات التمويل التي تجتمع معاً لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وافتتاح جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020.

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس، قال نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: من المنتظر أن يكون الجناح الأميركي واحدا من أكثر الأماكن إثارة للاهتمام في إكسبو 2020 دبي.

ومثل هذه الأجنحة الجذابة إلى جانب محتواها الذي يوفر تجارب فريدة ومثيرة، ستساعد في جذب 25 مليون زيارة لإكسبو 2020 وترك إرث دائم وتأثير على جميع زوارنا. ولدينا قناعة راسخة بأن الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الدول المشاركة الأخرى، ستلعب دورا رئيسيا في تحقيق طموحنا في «تواصل العقول وصنع المستقبل».

حضر المؤتمر ممثلاً عن حكومة الولايات المتحدة فيليب فراين القنصل الأميركي العام في دبي وجيمز كور مدير وحدة المعارض في وزارة الخارجية الأميركية: نحن متحمسون لإصدار التصاميم الأولى للجناح الأميركي والإعلان عن أول الرعاة.

هذه خطوة مهمة في رحلة الولايات المتحدة إلى إكسبو 2020 دبي. نشجع الشركات الأخرى والمنظمات الثقافية والخيرية والمواطنين على معرفة المزيد عن فرص المشاركة. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين فريق عمل الجناح وغرفة التجارة الأميركية بدبي وغرفة التجارة الأميركية بأبوظبي ومجلس الأعمال الأميركي-الإماراتي لتعزيز الهدف المشترك بإشراك القطاع الخاص لإنشاء جناح للولايات المتحدة.

كما تم الإعلان أن بيبسيكو ستكون الراعي الرئيسي والشريك الرسمي للمشروبات، ومن جانب آخر وبموجب شراكة رسمية، ستقوم شركة «فيرجين هايبرلوب ون» ومقرها كاليفورنيا، باستعراض عربة «هايبرلوب» مع تجربة محاكاة واقعية في الجناح.

ومن جانبه قال كيرتيس دبليو فنتريس من شركة «فنتريس» الهندسية التي تتخذ من كولورادو: نتطلع اليوم إلى إكسبو مرتبط بالحركة والتنقل والسفر والاستدامة، وهي أشياء مهمة جداً في العالم اليوم.

وقد صممنا هذا المبنى ليكون دائري الشكل مع انحدارات صممت لإظهار الإحساس بالحركة، ما يجعل المشاهد يشعر وكأن المبنى نفسه في حالة حركة. ومن ثم، بمجرد دخول المبنى، يفتح أمامك المجال لكل ما تمثله الولايات المتحدة: نحن بلد منفتح يَسهُل الوصول إليه.

حيث يمكنك العيش لتبدع بالأفكار. يتم عرض جميع ما نقوم به في أميركا: تطوير التكنولوجيا والمفاهيم التي سوف تدفعنا قُدُما في المستقبل. إن تصميم هذا الجناح هو مسؤولية كبيرة -نأخذها على محمل الجد- حيث سنقوم بعرض أميركا والأفكار الأميركية على أكثر من 25 مليون شخص من المتوقع أن يزوروا إكسبو 2020 دبي.

وقام ديفيد ريتش، المنتج التنفيذي في الجناح وبول هيمسوورث، مدير الإبداع في الجناح، وكلاهما من شركة جورج بي جونسون لتسويق الخبرات التي تتخذ من ميشيغان مقرّاً لها، بإطلاع الحضور على التجارب التفاعلية الغامرة والمتطورة التي سيقدمها الجناح الأميركي.

وبيّن ريتش: يتضمن الجناح قصصاً حول كيفية قيام ابتكارات التنقل الأميركية الأكثر إلهاماً برفع مستوى حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم. وسيشهد الزوار تجربة لا مثيل لها في «الابتكار في التنقل»، من المادية إلى الرقمية إلى الاجتماعية- الاقتصادية.