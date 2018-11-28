إشادة عالمية بالتقدم المذهل في بناء إكسبو دبي 2020

المصدر: دبي – بشار باغ

شهد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي، الذي اختتم أمس في دبي، تأكيد 26 دولة لموضوعات مشاركتها واختيارها لمواقع أجنحتها من خلال توقيع عقد المشاركة الرسمي في الحدث.

وزار المشاركون موقع المعرض في جولة ميدانية للاطلاع على سير الأعمال. وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «كان اجتماع المشاركين الدوليين لهذا العام مثمراً ومتميزاً، ونحن ممتنون لاستضافة إكسبو 2020 دبي لهذا الاجتماع التفاعلي الممتع والغني بالمعلومات».

وأضاف، إن ملاحظات الدول المشاركة في الاجتماع كانت في غاية الإيجابية، وخلال الجولة في الموقع لمسنا بأنفسنا التقدم المذهل في سير الأعمال الهادفة لتنظيم إكسبو دولي استثنائي. نتطلع قدماً للتعرف إلى المزيد من تصاميم أجنحة الدول ومحتواها خلال الأشهر المقبلة. وبالتزامن كشف الموقع الإلكتروني لإكسبو عن تصاميم مركز دبي للمعارض ضمن موقع الحدث.

حيث تصل مساحة بناء المركز إلى أكثر من 45 ألف متر مربع ويقع بجانب محطة مترو إكسبو 2020. ويقدم مركز دبي للمعارض مساحة متعددة الأغراض وقابلة للتعديل لاستضافة جميع أنواع المؤتمرات والمعارض والأنشطة الترفيهية، ويضم قاعات متعددة الأغراض وقابلة للتعديل لاستضافة مناسبات وفعاليات بقدرات استيعابية مختلفة، بالإضافة إلى تجهيزات مرئية وصوتية رفية المستوى وقاعات اجتماعات لكبار الزوار.