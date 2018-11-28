«إكسبو 2020 دبي» يجمع العالم في أداء موسيقي مهيب

المصدر: دبي - البيان

قدّمت فرقة أوركسترا تمثل 190 دولة أداءً موسيقياً غير مسبوق للنشيد الوطني لدولة الإمارات في صحراء دبي ضمن احتفالات إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني وعام زايد الذي تحتفي فيه الإمارات بذكرى الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وشارك 7 عازفين مواطنين يمثلون إمارات الدولة في أداء موسيقي أوركسترالي مهيب للنشيد الوطني «عيشي بلادي» تولّت مهمة تصويره نايلة الخاجة، أول مخرجة إماراتية والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة وحرصت خلالها على تجسيد روح التآخي والتعاون التي تجمع تحت مظلتها كل من يعيش على أرض الدولة والتي ستتجلى بوضوح عند ترحيب الإمارات بالعالم لدى انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي بعد أقل من عامين.

وتمثل الفرقة تجسيداً للأثر العالمي لإكسبو 2020 دبي، عقب أيام قليلة من تأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث العالمي المرتقب – لتفي الإمارات بالوعد الذي قطعته قبل 5 سنوات باستقطاب 180 دولة في إكسبو دبي في ملف استضافة الإكسبو العالمي المقبل.

وفي نهاية المطاف، تصدح موسيقى الفرقة الموسيقية في أداء مهيب لنشيد «عيشي بلادي»، في الوقت الذي يترجم فيه أحد الإماراتيين من متطوعي إكسبو 2020 كلمات النشيد الوطني مع الفرقة الموسيقية بلغة الإشارة.

وقالت الدكتورة حياة شمس الدين، نائب رئيس الشؤون الثقافية، إكسبو 2020 دبي: «حرك هذا الأداء الرائع لنشيدنا الوطني مشاعرنا جميعاً، فقد نجحت نايلة الخاجة بتجسيد روح دولة الإمارات وقيمها النبيلة التي يظللها التسامح والتآخي، لا سيما أنها تحتضن على أرضها الخيّرة أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم وانسجام تامين».

وقالت نايلة الخاجة، مخرجة فيديو اليوم الوطني لدولة الإمارات: «امتاز الفيديو باختلافه واتساع نطاقه عما عهدته من قبل في مثل هذه الأعمال وبحجم إنتاج كبير لم أشهده من قبل. وسررت بما رافقه من تحديات وصعوبات أتاحت لي مواصلة نهج عملي الذي أحرص فيه دائماً على تحدي العقبات والمضي نحو النجاح».