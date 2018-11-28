626 مشاركاً في اجتماع «الدوليين» بإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتم إكسبو 2020 دبي أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث الذي شكل علامة فارقة في المسيرة نحو استضافة أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. شهد الاجتماع حضور 626 ممثلاً عن الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ليكون أكبر اجتماع للمشاركين الدوليين يُعقد حتى الآن.

وشملت فعاليات اجتماع المشاركين الدوليين عدداً من جلسات الإحاطة لتعريف ممثلي الدول بالتقدم المحرز في سير العمليات وتفاصيل الدعم الذي يقدمه إكسبو 2020 دبي للدول المشاركة بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت فيها الدول المشاركة تصاميم الأجنحة ومحتواها ومواضيع مختلفة ذات صلة بمشاركتها. كما زار المشاركون الموقع في جولة ميدانية للاطلاع عن كثب على سير الأعمال.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: من خلال شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، يهدف إكسبو 2020 دبي لتوفير تجربة تتجاوز مجرد تقديم المعلومات إلى العمل على إنشاء منصة للمعرفة والتعلم تدفع كل زائر نحو مستويات جديدة من الوعي.

وأضافت: عندما نسدل الستار على فعالياتنا في 2021 – العام الذي نحتفل فيه باليوبيل الذهبي للإمارات، نتطلع إلى أن نكون قد فتحنا أبواباً جديدة مع المجتمع الدولي. وسنحقق ذلك من خلال التعاون الذي يتيح لنا تشكيل هويات جديدة وغنية بصفتنا أعضاء في مجتمعات أكبر وأفراداً نتشارك في هويتنا الإنسانية.

26 دولة

وشهد اجتماع المشاركين الدوليين الثالث تأكيد 26 دولة لموضوعات مشاركتها واختيارها لمواقع أجنحتها من خلال توقيع عقد المشاركة الرسمي في إكسبو 2020 دبي وشملت أنتيغوا وباربودا، وبنغلاديش، وباربادوس، وبيليز، وموريتانيا، ومولدوفا، والمغرب، وناميبيا، وفلسطين، وبولندا، وسانت فينسنت وغرينادين، وساموا، وصربيا، وسنغافورة، وسورينام.

وقال فيسنتي لوسيرتاليس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: كان الاجتماع مثمراً ومتميزاً، ونحن ممتنون لاستضافة إكسبو 2020 دبي لهذا الاجتماع التفاعلي الممتع والغني بالمعلومات.

وكانت ملاحظات الدول المشاركة في غاية الإيجابية، وخلال الجولة في الموقع لمسنا بأنفسنا التقدم المذهل في سير الأعمال الهادفة لتنظيم إكسبو دولي استثنائي. ونتطلع قدماً للتعرف على المزيد من تصاميم أجنحة الدول ومحتواها خلال الأشهر المقبلة.

برنامج

وشهد الاجتماع أيضاً إطلاق برنامج إكسبو 2020 دبي لأفضل الممارسات العالمية تحت شعار «خطوات صغيرة، قفزات كبيرة: حلول للتأثير المستدام». ويهدف البرنامج العالمي الجديد إلى تفعيل تحقيق أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى الدول والمجتمعات والأسر من خلال جمع المبادرات البسيطة والفعّالة في الوقت نفسه.

وتسليط الضوء عليها بهدف تبنيها واستنساخها وتوسيع نطاقها ليكون لها أثر عالمي أكبر. وقد يتاح للمتقدمين للبرنامج الذين يقع عليهم الاختيار فرصة عرض منتجاتهم وحلولهم أمام الملايين من الناس في إكسبو 2020 دبي.

وانسجاماً مع التزام إكسبو 2020 دبي بأن يكون إكسبو دولياً للجميع فإن البرنامج، المفتوح باب التقديم له حالياً، متاح للحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات العامة والجامعات والمؤسسات التعليمية والشراكات العامة والخاصة والمجتمعات والأفراد ورواد الأعمال والمخترعين.

وأكدت حتى الآن 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، ليعزز الحدث الدولي المرتقب مكانته وجهة عالمية تجمع شعوب العالم تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

مشاركة

تم تنظيم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض، المنظمة الدولية المشرفة على معارض إكسبو الدولية. وشهد الاجتماع الذي يُنظم بصورة دورية مشاركة سفراء ومسؤولين حكوميين وممثلين للدول المشاركة وممثلين عن المكتب الدولي للمعارض وأعضاء في اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.