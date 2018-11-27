عبدالله بن زايد: الإمارات منارة للتنوع والتسامح

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جانباً من أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي الذي ضم ممثلين عن الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي من مختلف أنحاء العالم.

كما حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وقد شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عروضاً ثقافية وتراثية في مكان الحدث أتاحت للمشاركين فرصة التعرف على التقاليد والثقافة العربية والإماراتية الأصيلة كأهازيج الصيادين التقليدية ومعروضات اللؤلؤ الطبيعي ولوحات الخط العربي.

منارة للتنوع والتسامح

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «الإمارات منارة للتنوع والتسامح ونفخر بتوفير بلدنا منصة تجمع العالم لمناقشة فرص تقدم الإنسانية».. وأضاف: «يجسد شعار إكسبو تواصل العقول وصنع المستقبل المبدأ الذي سارت عليه دولتنا منذ قيام الاتحاد فالإمارات كانت على الدوام الملتقى الذي يجمع مختلف الجنسيات حيث يعملون ويتواصلون ويتعاونون في ما بينهم».

من جانبه قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «عندما فازت دبي بحق استضافة إكسبو الدولي وعدنا باستقبال العالم في واحدة من أكثر دورات إكسبو عالمية وتميزاً ومع تأكيد 190 دولة مشاركتها حتى اليوم يكون إكسبو 2020 دبي قد انتهى من وضع الركائز الأساسية لتنظيم حدث لا ينسى يؤكد الصورة المشرقة لدولة الإمارات بوصفها بلداً مضيافاً يحتضن العالم بأسره».

من جهته قال فسينتي لوسيرتاليس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «يقدم حضور مئات المشاركين من ممثلي الدول من كل أنحاء العالم دليلاً على الصداقة التي تربط الشعوب والقناعة المشتركة بأن العالم يحتاج إلى الفرص».. مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي فرصة للحوار حول ما يمكن أن نقوم به لتعزيز التقدم البشري وما يمكن للناس والأفكار تحقيقه من خلال التعاون والتضامن.

والتقط سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماع من سفراء ومسؤولين حكوميين وممثلين للدول المشاركة وممثلين عن المكتب الدولي للمعار ض وأعضاء في اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.

وينظم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض بصورة منتظمة لإطلاع أعضاء المكتب والدول المشاركة على خطط إكسبو 2020 دبي وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد لهذا الحدث وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم، وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عقد في العام 2016.

تشمل أجندة الاجتماع جلسات إحاطة وجلسات حوارية مع ممثلي الدول المشاركة إضافة إلى استعراض آخر التطورات على صعيد العمليات الإنشائية في الموقع والتفاصيل حول الدعم الذي يقدمه إكسبو 2020 للمشاركين.

ومن المقرر أن يقوم أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع المشاركين الدوليين بجولة ميدانية في موقع إكسبو 2020 يوم غد للاطلاع بأنفسهم على حجم التقدم الحاصل على جميع المستويات.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز أكثر من 56 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020 دبي حيث يسير العمل في الأعمال الإنشائية في أجنحة المواضيع الفرعية الثلاثة وفق المخطط له إذ تم الانتهاء بالكامل من الأساسات والأعمال الهيكلية ضمن هذه المناطق.