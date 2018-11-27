عبدالله بن زايد: «إكسبو» منصة تبحث تقدم الإنسانية

المصدر: دبي- وام

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إن الإمارات منارة للتنوع والتسامح، ونفخر بتوفير بلدنا منصة تجمع العالم لمناقشة فرص تقدم الإنسانية»، وأضاف: «يجسد شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل» المبدأ الذي سارت عليه دولتنا منذ قيام الاتحاد، فالإمارات كانت على الدوام الملتقى الذي يجمع مختلف الجنسيات، حيث يعملون ويتواصلون ويتعاونون فيما بينهم.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في إكسبو 2020 دبي، الذي ضم ممثلين عن الدول المشاركة من أنحاء العالم.كما حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.