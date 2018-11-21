مياه وأجواء الأمازون بجناح البرازيل في إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

كشفت البرازيل رسمياً عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، وذلك بعد تنافس 42 شركة متخصصة في الهندسة المعمارية، وتم اختيار التصميم الذي قدمه المهندس خوسيه باولو غويفا.

ويحمل الجناح شعار «معاً من أجل التنوّع» وسيقدم لزواره تجربة تفاعلية توظف الماء كعنصر رئيسي لتسليط الضوء على دور الدولة الريادي في الاستدامة، ويستعرض التعدد الطبيعي والثقافي الغني للبرازيل.

ويتضمن مساحات مائية تحاكي الأنهار المتدفقة في البرازيل بما يتيح للزوار السير فيها، بالإضافة إلى مؤثرات صوتية وضوئية وروائح تحاكي أجواء الغابات المحيطة بنهر الأمازون في ولاية «ريو نيغرو» شمال البرازيل، كما يتضمن الجناح نماذج عن المنازل المبنية على أطراف النهر.

يمتد الجناح على مساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع، وتتولى الإشراف عليه وكالة التجارة والاستثمار البرازيلية «آبكس برازيل»، ويشمل قاعات للمحاضرات وورش العمل والمعارض، بالإضافة إلى مقهى ومطعم ومتجر للهدايا التذكارية.

وطرحت الوكالة مؤخراً مناقصات لتصميم وإنشاء وتجهيز جناح البرازيل في إكسبو 2020، بقيمة تصل إلى 19.2 مليون درهم «20.1 مليون ريال برازيلي».

وكانت البرازيل وهي أكبر دول أميركا اللاتينية، قد أكدت في شهر مارس الماضي مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، حيث زار وفد برئاسة فيرناندو إغريجا، سفير البرازيل في الدولة مكاتب إكسبو 2020 دبي لتأكيد مشاركة بلاده في الحدث العالمي الذي ينظم للمرة الأولى في المنطقة.

ووقع عقد مشاركة جمهورية البرازيل الاتحادية الرسمي روبرتو جاغواريب، رئيس وكالة التجارة والاستثمار البرازيلية والمفوض العام لمشاركة البرازيل في إكسبو 2020 دبي، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي.

وتهدف البرازيل من خلال جناحها في إكسبو 2020 إلى تسليط الضوء على التنمية المستدامة والطاقة المتجددة أمام الملايين من الزوار من كل أرجاء العالم.