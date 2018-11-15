إكسبو 2020 دبي يختار «أورينت للتأمين» مزوداً رسمياً

المصدر: دبي - البيان

أبرم إكسبو 2020 دبي وشركة «أورينت للتأمين» أمس اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تطوير منتجات مبتكرة توفر الحماية التأمينية الشاملة الضرورية لموقع إكسبو 2020 دبي والعمليات والأنشطة التي سيشهدها، إلى جانب توفير التغطية التأمينية لأجنحة المشاركين الدوليين، وحتى الطائرات من دون طيار.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح «أورينت للتأمين» المزود الرسمي للمنتجات التأمينية التي تغطي موقع إكسبو 2020 دبي وكافة العمليات والأنشطة التي تجري على أرضه من خلال حلول مخصصة الاحتياجات الفريدة لهذه الوجهة العالمية المرتقبة.

إضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة الجديدة على تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي التقنيات المرتقبة كالمركبات الطائرة أو ذاتية القيادة، وذلك بالتناغم مع التزام إكسبو 2020 دعم وتحفيز الإبداع والابتكار بكافة أشكاله.

وستقدم شركة «أورينت للتأمين» التي تتخذ من دبي مقراً لها والمملوكة لـ«مجموعة الفطيم» العائلية، خدماتها المتميزة، عبر منصة رقمية متخصصة، لأكثر من 200 من المشاركين الدوليين، بما في ذلك شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية وتربوية، إلى جانب أكثر من 180 دولة مشاركة في هذا الحدث الدولي.

وقع اتفاقية الشراكة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي وعمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين.

وبالإضافة إلى تلبية كافة متطلبات الحماية والتأمين للمشاركين في إكسبو 2020 دبي، فإن المنتجات التأمينية المبتكرة التي يجري تطويرها خصيصاً لإكسبو الدولي القادم لديها الإمكانية لتعزيز الكفاءة، وتحسين أسعار التأمين، وتقليص الإجراءات المكتبية، ومكافحة الاحتيال للعملاء على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي:

نسعى لتنظيم إحدى أكثر دورات إكسبو الدولي ابتكاراً في التاريخ، ولهذا نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع أورينت للتأمين. ونتطلع قدماً للعمل سوية على تطوير حلول مبتكرة تساهم في توفير الحماية وراحة البال لجميع المشاركين في إكسبو 2020، بما يتيح لهم التركيز بشكل كامل على الأمر الأهم في هذا الحدث، وهو شعاره الرئيس: تواصل العقول، وصنع المستقبل.

من جانبه، قال عمر الفطيم، نائب رئيس مجموعة الفطيم: فخورون للغاية بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي لتطوير حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات إكسبو الدولي القادم، ويستفيد منها عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر أنحاء المنطقة سنين طويلة بعد اختتام فعاليات هذا الحدث الضخم.

وتوفير تغطية تأمينية لوجهة عالمية بحجم إكسبو هي مهمة جسيمة من دون شك، إلا أننا على ثقة بامتلاكنا المهارات والخبرات اللازمة لتوفير خدمات استثنائية متميزة. كانت مجموعة الفطيم جزءاً محورياً من مجتمع الأعمال المحلي لما يقرب من قرن من الزمن. ومن خلال هذه الشراكة المتميزة، نتطلع قدماً للإسهام بشكل فعال في مسيرة التطوير المتواصلة في الدولة على المدى الطويل.

وإلى جانب توفير التغطية التأمينية للمباني والمنشآت المعمارية التي سيضمها موقع إكسبو 2020 دبي، ستعمل «أورينت للتأمين» على توفير تغطية المطالبات لحماية استثمارات المشاركين في الحدث الدولي، في الوقت الذي تستعد فيه الإمارات للترحيب بالعالم في 2020.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021. ويلعب الشركاء التجاريون دوراً أساسياً في نجاح إكسبو 2020 دبي. فإلى جانب «أورينت للتأمين» يتعاون إكسبو 2020 دبي مع عدد من الشركاء من فئة شريك أول، هم حتى الآن «أكسنتشر» و«سيسكو» و«موانئ دبي العالمية» .

و«طيران الإمارات» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«اتصالات» و«ماستركارد» و«نيسان» و«بيبسيكو» و«إس.إيه.بي» و«سيمنز» إلى جانب عدد من شركاء إكسبو 2020 الرسميين كهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «إعمار للضيافة» و«إينوك» و«يو.بي.إس»، والمزود الرسمي «دارك ماتر». ومن المتوقع أن يعلن إكسبو 2020 دبي عن المزيد من الشراكات في الأشهر المقبلة.

الشركة

تأسست "أورينت للتأمين" في العام 1982، وقد استطاعت ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التأمين في الإمارات احيث حصلت على تصنيف (A) من وكالات التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" و "أي. ام. بست" تقديرا لرأس مالها القوي وصلابة سياسات مخاطر الطرف الآخر التي تتبعها.

كما منحتها وكالة التصنيف العالمية "A.M.Best" نظرة مستقبلية إيجابية. وتعمل الشركة أيضا في البحرين ومصر وسلطنة عمان وسريلانكا وسوريا وتركيا.