طاجيكستان تشارك في «إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرمت جمهورية طاجيكستان اتفاقية مشاركتها في «إكسبو دبي 2020» أول من أمس، بحسب ما نشرته أمس وكالة «خوفار» الطاجيكستانية، حيث وقع على الاتفاقية شريف سعيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة.

بينما مثّل «إكسبو دبي 2020» نجيب محمد العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020. وقال سعيد: «طاجيكستان تدعم بفاعلية كل المبادرات العالمية الرامية إلى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، مثل «إكسبو دبي 2020» الذي يضع هذا المفهوم شعاراً له». وفي سياق متصل، لم تتخذ جمهورية استونيا، إحدى جمهوريات بحر البلطيق الثلاث، قراراً نهائياً بشأن مشاركتها في «إكسبو دبي 2020».

وأفادت الصحيفة نقلاً عن جوري راتاس، رئيس الوزراء الإستوني، أن الحكومة الإستونية تدعم المشاركة في «إكسبو دبي 2020» من حيث المبدأ، إلا أنها في الوقت نفسه ما زالت تنتظر تمويلاً من القطاع الخاص لهذه المشاركة.