اعتماد منتجات قهوة تحمل العلامة التجارية لـ «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ بشار باغ

اعتمد إكسبو 2020 دبي رسمياً شركة كرم لصناعة الأغذية التابعة لشركة «عيسى الغرير للاستثمار» لإنتاج منتجات قهوة تحمل العلامة التجارية للحدث.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الشركة، أشار محمد عيسى الغرير الرئيس التنفيذي لـ«كرم للصناعات الغذائية» إلى أن منتجات قهوة إكسبو 2020 ستحمل تصميماً خاصاً ومبتكراً، وتتضمن القهوة العربية التي تعكس أصالة العادات والتقاليد الإماراتية مع مذاق يناسب جميع الأذواق، إلى جانب منتجات للقهوة التركية. ولفت إلى أن الإنتاج سيتم باعتماد آليات مستدامة وعمليات إنتاجية ذكية.

وأوضح الغرير أن منتجات القهوة ستتوافر في منافذ البيع المعتمدة من إكسبو 2020 كما ستقوم الشركة بالترويج لها. ولفت إلى أن «كرم للصناعات الغذائية» لا تنظر لهذه المنتجات من منظور تجاري بحت، بل تعتبرها مهمة ثقافية وسياحية للتعريف بالثقافة والعادات الإماراتية والعربية لزوار إكسبو.

طرح

وحول الجدول الزمني لتوافر منتجات قهوة إكسبو 2020 دبي، أشار الغرير إلى أن ذلك يرتبط بالإجراءات والخطوات التي يعتمدها مكتب إكسبو فيما يتعلق بالمنتجات المرخصة، معرباً عن أمله في طرحها للأسواق قبل بداية 2019. ولفت إلى أن منشأة التحميص في الشركة تتمتع بطاقة إنتاجية كافية لتلبية الطلب على قهوة إكسبو 2020، موضحاً أنها أكبر محمصة قهوة في الشرق الأوسط بطاقة تصل إلى 16 طن يومياً.

مناقصة

وكان إكسبو 2020 قد طرح مطلع العام الماضي مناقصة جديدة لمصنعي منتجات غذائية تقليدية من التراث الإماراتي والإقليمي مثل التمور والقهوة العربية والحلويات والشوكولاته والتوابل إلى جانب منتجات محلية الصنع ابتداءً من المنسوجات والسيراميك وصولاً إلى العطور العربية لتكون جزءا من مظاهر الحفاوة والترحيب بزوار الحدث المرتقب الذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم، وإلى جانب الأطعمة والمشروبات، تتضمن المنتجات الرسمية المرخصة من إكسبو 2020 فئات متنوعة من منتجات التجزئة.